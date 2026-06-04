Beşiktaş, Vincenzo Italiano’dan detaylı rapor istedi. İtalyan teknik adam, takımı analiz edecek, transfer ve bütçe raporu sunacak. Siyah beyazlı yetkililer onay verirse imzalar atılacak.

MURAD TAMER - Beşiktaş’ta teknik direktör arayışlarında sona yaklaşılırken, Vincenzo İtaliano ile yapılan görüşmelerde yeni bir aşamaya geçildi. Siyah beyazlı yetkililerin görüştüğü 48 yaşındaki İtalyan teknik adamın, takımın mevcut kadrosunu detaylı şekilde incelemeye aldığı öğrenildi. İtaliano’nun, kadro yapısı üzerinde gerçekleştireceği analizlerin ardından yönetime kapsamlı bir sunum yapacağı belirtildi.

Vincenzo İtaliano

PALUT ÖNE ÇIKTI

Yönetim de İtaliano’nun ortaya koyacağı proje ve talepler doğrultusunda son değerlendirmesini yapacak. 43 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağlanamaması durumunda ibre yerli hocaya dönebilir. Başkan Serdal Adalı’nın, Avrupa eleme maçları sebebiyle sezonun erken açılacak olmasından dolayı vakit kaybetmeden işi bitirmek istediği öğrenildi. O konuda da öne çıkan favori isim İlhan Palut.

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