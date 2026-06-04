Beşiktaş’ta A planı Italiano, B planı İlhan Palut
Beşiktaş, Vincenzo Italiano’dan detaylı rapor istedi. İtalyan teknik adam, takımı analiz edecek, transfer ve bütçe raporu sunacak. Siyah beyazlı yetkililer onay verirse imzalar atılacak.
- Beşiktaş yetkilileri, Vincenzo Italiano ile görüşmelerde yeni bir aşamaya geçti.
- 48 yaşındaki İtalyan teknik adam Italiano, takımın mevcut kadrosunu detaylı incelemeye aldı.
- Italiano, kadro analizi sonrası yönetime kapsamlı bir sunum yapacak.
- Yönetim, Italiano'nun projesine ve taleplerine göre son değerlendirmesini yapacak.
- Anlaşma sağlanamazsa yerli hocaya dönülebilir ve İlhan Palut favori isim olarak öne çıkıyor.
- Başkan Serdal Adalı, Avrupa eleme maçları nedeniyle vakit kaybetmeden teknik direktör konusunu bitirmek istiyor.
MURAD TAMER - Beşiktaş’ta teknik direktör arayışlarında sona yaklaşılırken, Vincenzo İtaliano ile yapılan görüşmelerde yeni bir aşamaya geçildi. Siyah beyazlı yetkililerin görüştüğü 48 yaşındaki İtalyan teknik adamın, takımın mevcut kadrosunu detaylı şekilde incelemeye aldığı öğrenildi. İtaliano’nun, kadro yapısı üzerinde gerçekleştireceği analizlerin ardından yönetime kapsamlı bir sunum yapacağı belirtildi.
Amedspor, Serkan Reçber'i resmen duyurdu
PALUT ÖNE ÇIKTI
Yönetim de İtaliano’nun ortaya koyacağı proje ve talepler doğrultusunda son değerlendirmesini yapacak. 43 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağlanamaması durumunda ibre yerli hocaya dönebilir. Başkan Serdal Adalı’nın, Avrupa eleme maçları sebebiyle sezonun erken açılacak olmasından dolayı vakit kaybetmeden işi bitirmek istediği öğrenildi. O konuda da öne çıkan favori isim İlhan Palut.