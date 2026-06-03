Son olarak Beşiktaş'ta görev yapan Serkan Reçber, Süper Lig'in yeni takımlarından Amedspor’un sportif direktörü oldu.

Süper Lig'in yeni ekibi Amedspor, son olarak Beşiktaş'ta görev yapan Serkan Reçber'in sportif direktör olarak göreve getirildiğini duyurdu.

Amedspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2026/2027 sezonu sportif yapılanması kapsamında; futbol bilgisi, tecrübesi ve vizyonuyla futbol camiasında önemli bir yere sahip olan Serkan Reçber ile Sportif Direktörlük görevi için anlaşma sağlamıştır.

Kendisine Amedspor ailemize hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." denildi.

İmza töreninden

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