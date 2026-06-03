Süper Lig'de 30 puanla son sırada yer alan Fatih Karagümrük, 2026-2027 sezonunda TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek. İstanbul kulübü, Fenerbahçeli ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Emre Mor'u transfer edeceklerine yönelik çıkan iddialara açıklık getirdi.

Trendyol 1'inci Lig takımlarından Fatih Karagümrük, basında yer alan Fenerbahçe'den Emre Mor'la ilgili transfer iddiaları hakkında açıklama yaptı. Kırmızı-siyahlılar, yeni sezon transfer planlamasında 28 yaşındaki oyuncunun yer almadığını duyurdu.

"GÖRÜŞME OLMADI"

İstanbul kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emre Mor’un kulübümüze transferi konusunda görüşmeler yapıldığı ya da anlaşma sağlandığı yönünde bazı basın yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncu yeni sezon transfer planlamamızda yer almadığı gibi herhangi bir görüşme gerçekleştirilmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

Emre Mor, 2021-2022 sezonunda Karagümrük'te top koşturmuştu.

SON MAÇI BİR YIL ÖNCE

Kariyerinde Nordsjaelland, Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray ve Olympiakos formaları da giyen Emre Mor, son resmi maçına Eyüpspor ile 18 Mayıs 2025 tarihinde Fenerbahçe karşısında çıkmıştı.

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