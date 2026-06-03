1'inci Lig'e mi gidiyor? Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçeli oyuncu için açıklama
Süper Lig'de 30 puanla son sırada yer alan Fatih Karagümrük, 2026-2027 sezonunda TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek. İstanbul kulübü, Fenerbahçeli ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Emre Mor'u transfer edeceklerine yönelik çıkan iddialara açıklık getirdi.
- Fatih Karagümrük, Emre Mor transferine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
- Kırmızı-siyahlılar, Emre Mor'un yeni sezon transfer planlamasında yer almadığını duyurdu.
- Kulüp, oyuncuyla herhangi bir görüşme gerçekleştirilmediğini ifade etti.
- Emre Mor, son resmi maçına 18 Mayıs 2025'te Eyüpspor formasıyla Fenerbahçe'ye karşı çıktı.
Trendyol 1'inci Lig takımlarından Fatih Karagümrük, basında yer alan Fenerbahçe'den Emre Mor'la ilgili transfer iddiaları hakkında açıklama yaptı. Kırmızı-siyahlılar, yeni sezon transfer planlamasında 28 yaşındaki oyuncunun yer almadığını duyurdu.
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"GÖRÜŞME OLMADI"
İstanbul kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emre Mor’un kulübümüze transferi konusunda görüşmeler yapıldığı ya da anlaşma sağlandığı yönünde bazı basın yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncu yeni sezon transfer planlamamızda yer almadığı gibi herhangi bir görüşme gerçekleştirilmemiştir" ifadeleri kullanıldı.
SON MAÇI BİR YIL ÖNCE
Kariyerinde Nordsjaelland, Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray ve Olympiakos formaları da giyen Emre Mor, son resmi maçına Eyüpspor ile 18 Mayıs 2025 tarihinde Fenerbahçe karşısında çıkmıştı.