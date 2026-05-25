Galatasaray'ın sözleşmesini uzatmadığı Batuhan Ahmet Şen'in yeni takımı belli oldu. 27 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu son sırada tamamlayıp küme düşen kulüple resmi sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ve Antalyaspor'la birlikte küme düşen 3 takımdan biri olan Fatih Karagümrük, kadro planlaması çalışmalarına devam ederken; son olarak Galatasaray forması giyen Batuhan Ahmet Şen'i kadrosuna kattı.

3 YILLIK ANLAŞMA

Yeni sezonda Trendyol 1'inci Lig’de mücadele edecek İstanbul kulübü, 27 yaşındaki kaleci ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Batuhan Şen, bu sezon 2 maçta toplam 69 dakika süre aldı.

Alt yaş kategorilerde milli formayı terleten Batuhan Şen, Galatasaray altyapısından yetişirken; kiralık olarak Fatih Karagümrük, Kocaelispor, Gaziantep FK, Menemen FK ve 1461 Trabzon FK formaları giymişti.

