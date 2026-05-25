İhlas Haber Ajansı
Galatasaray'dan TFF 1'inci Lig'e transfer: 3 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray'ın sözleşmesini uzatmadığı Batuhan Ahmet Şen'in yeni takımı belli oldu. 27 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu son sırada tamamlayıp küme düşen kulüple resmi sözleşme imzaladı.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
Süper Lig'den düşen Fatih Karagümrük, Galatasaray'ın 27 yaşındaki kalecisi Batuhan Ahmet Şen'i kadrosuna kattı.
- 27 yaşındaki file bekçisi, İstanbul kulübü ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- Fatih Karagümrük, yeni sezonda TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek.
- Batuhan Şen bu sezon Galatasaray ile 2 maçta 69 dakika süre aldı.
- Batuhan Şen, Galatasaray altyapısından yetişti. Daha sonra Fatih Karagümrük, Kocaelispor, Gaziantep FK, Menemen FK ve 1461 Trabzon FK'da kiralık olarak forma giydi.
Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ve Antalyaspor'la birlikte küme düşen 3 takımdan biri olan Fatih Karagümrük, kadro planlaması çalışmalarına devam ederken; son olarak Galatasaray forması giyen Batuhan Ahmet Şen'i kadrosuna kattı.
3 YILLIK ANLAŞMA
Yeni sezonda Trendyol 1'inci Lig’de mücadele edecek İstanbul kulübü, 27 yaşındaki kaleci ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Batuhan Şen, bu sezon 2 maçta toplam 69 dakika süre aldı.
Alt yaş kategorilerde milli formayı terleten Batuhan Şen, Galatasaray altyapısından yetişirken; kiralık olarak Fatih Karagümrük, Kocaelispor, Gaziantep FK, Menemen FK ve 1461 Trabzon FK formaları giymişti.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Galatasaray'ın 10+4 karşıtlığı yeni değil: TFF'yi geri adıma zorlayan o başvuru!
Bizi Takip Edin
YORUMLAR