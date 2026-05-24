Noa Lang, Galatasaray’a transfer sürecinden Napoli’de Antonio Conte ile yaşadığı zorluklara kadar dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hollandalı yıldız, Ronald Koeman’ın kendisini sarı-kırmızılı kulübün büyüklüğü konusunda önceden uyardığını söyledi.

Galatasaray'da geçirdiği kiralık dönemin sona ermesiyle birlikte bonservisinin bulunduğu İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye dönen 26 yaşındaki Hollandalı futbolcu Noa Lang, Hollanda basınına röportaj verdi. Noa Lang; Galatasaray'a transfer süreci, Napoli'de Antonio Conte ile yaşadığı deneyim ve Hollanda Milli Takımı'ndaki hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"CONTE'NİN SİSTEMİ BANA UYMADI"

ELF Voetbal dergisine konuşan Noa Lang, Napoli'deki kariyeri ve teknik direktör Antonio Conte hakkında konuştu. İtalyan teknik adamın kendisini takıma katmak için gösterdiği çabaya minnettar olduğunu belirtti. Conte'nin kanat oyuncusu kullanmadığı sistemine uyum sağlamakta zorlandığını dile getiren Hollandalı futbolcu, "Böylesine büyük bir teknik direktör sizi istiyorsa gidersiniz. Ancak baştan itibaren kanat oyuncuları olmadan bir sistemle oynadık. Sonuç olarak hayatım boyunca alıştığımdan farklı bir rol oynamak zorunda kaldım ve bu bana pek uymadı" dedi.

"HAZIRLIK KAMPINDA BEŞ GÜN TOPA DOKUNMADIK"

Napoli'deki tercihinden dolayı pişmanlık duymadığını aktaran 26 yaşındaki hücum oyuncusu, İtalya'daki antrenman metotlarının kendisine çok şey kattığını ifade etti. Lang, "Çok öğretici bir altı ay geçirdim. Dağlardaki hazırlık kampında beş gün boyunca topa dokunmadık. Her gün inanılmaz derecede sıkı antrenman yaptık. Daha önceki kariyerimde mini turnuvalar, beşer kişilik maçlar, eğlenme ve gol atma üzerine kurulu bir antrenman tarzım varken, İtalya'daki bu yükleme sayesinde kendimi en iyi formda ve her maça hazır hissettim" şeklinde konuştu.

"KOEMAN, GALATASARAY'IN BÜYÜKLÜĞÜ KONUSUNDA BENİ UYARMIŞTI"

Kış transfer döneminde Galatasaray'a imza atma sürecini anlatan Lang, sarı-kırmızılı kulübün büyüklüğüne dikkat çekti. Temel hedefinin Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy göstermek olduğunu belirten oyuncu süreci şu sözlerle anlattı:

"Napoli harika bir kulüp ancak kış döneminde daha ileriye bakmam gerekiyordu. Dünya Kupası'na gitmek istiyorum ve bunun için oyun süresi çok önemli. Bu kararımı Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Ronald Koeman'a anlattığımda beni tamamen destekledi. Kendisi kulübü tanıyordu ve orada birkaç maç izlemişti. Hatta Galatasaray'ın beklediğimden çok daha büyük bir kulüp olduğu konusunda beni baştan uyarmıştı."

"İKİNCİ DÜNYA KUPASI DENEYİMİMİ YAŞAMAK İSTİYORUM"

Koeman'ın kendisine olan güveninin moralini yükselttiğini belirten Noa Lang, "Bu tepki bana iyi geldi. Şu an 26 yaşındayım ve kariyerimde ikinci kez Dünya Kupası deneyimi yaşamak istiyorum. Teknik direktörümün bana güvendiğini bilmek beni mutlu ediyor. Yoksa Napoli'de daha az süre aldığım dönemlerde beni kadroya çağırmazdı" dedi. Lang ayrıca, transfer dönemi boyunca milli takımdan arkadaşı Brian Brobbey ile de sık sık durum değerlendirmesi yaptığını sözlerine ekledi.

Süper Lig'in ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray forması giyen Noa Lang, sarı-kırmızılı ekipte tüm kulvarlarda toplam 19 resmi maça çıktı. 26 yaşındaki Hollandalı oyuncu bu karşılaşmalarda takımına 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

