ABD’de Donald Trump yönetiminin talimatıyla ordunun ve istihbarat kurumlarının yıllardır üzerinde çalıştığı gizemli UFO dosyalarında ikinci perde aralandı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "Tanımlanamayan Uçan Cisim (UFO)" ve "Tanımlanamayan Hava Fenomeni (UAP)" olarak adlandırılan gizemli vakalara ait yeni video, ses kaydı ve belgeleri kamuoyuyla paylaştı. Trump'ın şubat ayında verdiği talimat doğrultusunda açılan arşivlerden çıkan 40 dosyalık son materyalde, gizemli hava olaylarına dair askeri personelin birinci elden şahitlikleri aktarılıyor.

NÜKLEER SİLAH TESİSİNDE ALARM: İTİŞ SİSTEMİ YOK, SES YOK! Yayımlanan belgeler arasında en çok dikkat çeken unsur, Eylül 2015'te Texas eyaletinin Amarillo bölgesi yakınlarında yaşanan bir hava sahası ihlali oldu. Gizliliği kaldırılan raporlara göre, ABD'nin en kritik nükleer silah tesislerinden biri olan "Pantex" üzerinde tanımlanamayan bir cisim belirdi.

İhlal üzerine nükleer tesis güvenlik önlemleri kapsamında acilen kapatılırken, iki güvenlik memuru cismi yakın takibe aldı. Resmi belgelere geçen ifadelerde, nükleer tesis üzerinde süzülen cismin hiçbir ses çıkarmadığı ve üzerinde bilinen herhangi bir motor veya "itiş sistemi" bulunmadığı kaydedildi.



2020 VİDEOLARI ORTAYA ÇIKTI: DEFORME OLMUŞ BALON GİBİ Pentagon'un erişime açtığı arşivlerde, 2020 yılına ait ilginç bir video kaydı da yer aldı. Kayıtlarda, yaklaşık 3,5 ila 4 metre uzunluğunda gizemli bir cismin havada hiçbir destek almadan süzüldüğü anlar görüntülendi. Askeri personelin raporlarında ve görgü tanığı ifadelerinde, bahse konu cismin dış görünüş olarak "deforme olmuş bir balona benzediği" kayıt altına alınmış durumda. ABD Başkanı Trump’ın uzaylılar ve UFO dosyalarını açma hamlesinin ardından Pentagon, ilk belge serisini 8 Mayıs'ta "war.gov/UFO/" adlı internet sitesi üzerinden yayımlamıştı.

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