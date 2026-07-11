İhlas Haber Ajansı
Çubuklu formaya 3 kupayla veda etti: Fenerbahçe'den teşekkür
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu başında transfer edilen Finlandiyalı basketbolcu Mikael Jantunen ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
Fenerbahçe Beko, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Mikael Jantunen ile yolların ayrıldığını duyurdu.
- Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki Finlandiyalı basketbolcu Mikael Jantunen'e veda eti.
- Jantunen, Fenerbahçe'de 1 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.
- Fenerbahçe Beko, oyuncuya emekleri için teşekkür etti ve kariyerinin devamında başarılar diledi.
Fenerbahçe Beko'da yeni sezon kadro planlaması devam ediyor. Sarı-lacivertliler, bu kapsamda 26 yaşındaki Finlandiyalı basketbolcu Mikael Jantunen'e veda edildiğini duyurdu.
"KARŞYERİNDE BAŞARILAR"
Kulübün resmi sitesinde yer alan açıklamada, "2025-2026 sezonunun başında kadromuza katılan, geçtiğimiz sezon kazandığımız başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Mikael Jantunen ile yollarımız ayrılmıştır. Çubuklu formamızla, 1 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Mikael Jantunen'e tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR