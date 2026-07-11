Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu başında transfer edilen Finlandiyalı basketbolcu Mikael Jantunen ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko'da yeni sezon kadro planlaması devam ediyor. Sarı-lacivertliler, bu kapsamda 26 yaşındaki Finlandiyalı basketbolcu Mikael Jantunen'e veda edildiğini duyurdu.

Mikael Jantunen

"KARŞYERİNDE BAŞARILAR"

Kulübün resmi sitesinde yer alan açıklamada, "2025-2026 sezonunun başında kadromuza katılan, geçtiğimiz sezon kazandığımız başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Mikael Jantunen ile yollarımız ayrılmıştır. Çubuklu formamızla, 1 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Mikael Jantunen'e tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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