Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Türk pasaportu da taşıyan ABD'li oyun kurucu Scottie Wilbekin'i kadrosuna kattı.

Basketbol Süper Ligi takımlarından Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD asıllı Türk oyuncu Scottie Wilbekin'i renklerine bağladığını duyurdu.

"BEŞİKTAŞ AİLESİ'NE HOŞ GELDİN"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fenerbahçe Beko'da forma giyen 33 yaşındaki oyun kurucu ile sözleşme imzalandığı belirtilirken, "Oyun kurucu pozisyonunda oynayan Wilbekin'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe, Wilbekin ile Mart 2026'da karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 32 yaşındaki basketbolcu, Fenerbahçe formasıyla 1 Euroleague, 2 Basketbol Süper Ligi, 3 Türkiye Kupası, 1 de Cumhurbaşkanlığı kupası şampiyonlukları elde etti.

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