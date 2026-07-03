İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'den ayrıldı, Beşiktaş'a transfer oldu: Türk pasaportu da taşıyor
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Türk pasaportu da taşıyan ABD'li oyun kurucu Scottie Wilbekin'i kadrosuna kattı.
Özetle DinleFenerbahçe'den ayrıldı, Beşiktaş'a transfer oldu: ...
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Spor az önce
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu Scottie Wilbekin ile sözleşme imzaladı.
- ABD asıllı Türk oyuncu Scottie Wilbekin, Beşiktaş'ın yeni transferi oldu.
- Wilbekin, son olarak Fenerbahçe Beko'da forma giyiyordu.
- 33 yaşındaki oyuncu, oyun kurucu pozisyonunda oynuyor.
- Fenerbahçe, Wilbekin ile Mart 2026'da karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
- Wilbekin, Fenerbahçe formasıyla 1 Euroleague, 2 Basketbol Süper Ligi, 3 Türkiye Kupası, 1 de Cumhurbaşkanlığı kupası şampiyonlukları elde etti.
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Basketbol Süper Ligi takımlarından Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD asıllı Türk oyuncu Scottie Wilbekin'i renklerine bağladığını duyurdu.
"BEŞİKTAŞ AİLESİ'NE HOŞ GELDİN"
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fenerbahçe Beko'da forma giyen 33 yaşındaki oyun kurucu ile sözleşme imzalandığı belirtilirken, "Oyun kurucu pozisyonunda oynayan Wilbekin'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
FENERBAHÇE KARİYERİ
Fenerbahçe, Wilbekin ile Mart 2026'da karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 32 yaşındaki basketbolcu, Fenerbahçe formasıyla 1 Euroleague, 2 Basketbol Süper Ligi, 3 Türkiye Kupası, 1 de Cumhurbaşkanlığı kupası şampiyonlukları elde etti.
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