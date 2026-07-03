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Düzce'nin Çay Mahallesi'nde maddi hasarla sonuçlanan bir trafik kazasının ardından tarafların yakınlarının da olay yerine gelmesiyle başlayan yumruklu kavgaya, o esnada iş yerini temizleyen bir oto yıkamacı ezber bozan bir yöntemle müdahale etti. Uyarılara rağmen sakinleşmeyen tarafları elindeki hortumla tazyikli su sıkarak dağıtan esnafın o anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, ıslanan şahıslar mecburen kavgayı bırakıp polis ekiplerinin gelmesini bekledi.

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