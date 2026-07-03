İhlas Haber Ajansı • Düzce
Düzce'de kaza sonrası çıkan kavgayı oto yıkamacı tazyikli suyla ayırdı
Kaydet
Düzce'nin Çay Mahallesi'nde maddi hasarla sonuçlanan bir trafik kazasının ardından tarafların yakınlarının da olay yerine gelmesiyle başlayan yumruklu kavgaya, o esnada iş yerini temizleyen bir oto yıkamacı ezber bozan bir yöntemle müdahale etti. Uyarılara rağmen sakinleşmeyen tarafları elindeki hortumla tazyikli su sıkarak dağıtan esnafın o anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, ıslanan şahıslar mecburen kavgayı bırakıp polis ekiplerinin gelmesini bekledi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR