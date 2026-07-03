SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 17,76 olmasının ardından gözler en düşük emekli aylıklarına çevrilmişti. 20 bin lira olan en düşük maaşın kök maaşa göre mi taban maaşa göre mi artırılacağı merak konusuydu. Konuyla ilgili somut adımı atan AK Parti, en düşük emekli aylığıyla ilgili düzenlemeyi Meclis'e sundu. İşte detaylar...

Enflasyon rakamlarının ardından memur ve emekli zammı belli oldu. Temmuzda memur ve memur emeklileri yüzde 13,52 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise yüzde 17,76 oranında zam alacak. Memur ve emekli zammının kesinleşmesiyle gözler en düşük emekli maaşına çevrilmişti. Konuyla ilgili somut adım atıldı.

AK PARTİ TEKLİFİ MECLİS'E SUNDU

Şu an 20 bin TL olarak ödenen en düşük emekli aylığının kök maaşa göre mi, taban maaşa göre mi artırılacağı merak konusuydu. AK Parti en düşük emekli aylığının artırılmasını öngören kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

AK Parti düzenlemeyi Meclis'e sundu! En düşük emekli aylığına yapılacak zam belli oldu

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI BELLİ OLDU

Mevcut yasal düzenlemelere göre, en düşük emekli maaşının enflasyon veya oransal zamlar haricinde artırılabilmesi için özel bir kanun çıkarılması gerekiyor. TBMM Başkanlığı'na sunulan teklifle 20 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının emekli zammı oranında (yüzde 17,76) artırılacak. Teklifin yasalaşmasıyla birlikte en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya çıkacak.

DÜZENLEME YETİŞMEZSE ZAM FARKI VERİLECEK

Düzenleme maaş dönemine yetişirse, emeklilerin en düşük maaşı 23 bin 552 lira olarak ödenecek. Ancak düzenleme yetişmezse maaşlar 20 bin lira olarak ödenecek, 3 bin 552 liralık zam farkı ise daha sonradan hesaplara aktarılacak.

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YASALAŞMA SÜRECİ

Meclis'e sunulan yasa teklifinin milyonlarca emeklinin hesabına yansıyabilmesi için belirli bir yasama prosedüründen geçmesi gerekiyor. Zamlı maaşlar için izlenecek yasal süreç şu şekilde işleyecek:

Kanun teklifi ilk olarak TBMM'nin ilgili ihtisas komisyonlarında (Plan ve Bütçe Komisyonu) detaylıca ele alınarak görüşülecek.

Komisyonlardan onay almasının ardından teklif, TBMM Genel Kurulu'na indirilerek milletvekillerinin oylamasına sunulacak.

Genel Kurul'da kabul edilip yasalaşmasının ardından, nihai onay için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilecek.

Cumhurbaşkanı'nın onayından geçip Resmi Gazete'de yayımlandığı andan itibaren yeni maaşlar resmen yürürlüğe girmiş olacak.

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