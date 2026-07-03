Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Temmuz 2026 dönemine ait kira zammı da belli oldu. Bu ay kiralara en fazla yüzde 32,03 oranında zam yapılabilecek. Peki zamlı kiralar ne kadar olacak? İşte kiraya göre zam miktarı....

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Kritik verinin ardından temmuz ayı kira zammı netleşti. Peki bu ay kiralara ne kadar zam yapılacak?

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu

TEMMUZ AYI KİRA ZAMMI NE KADAR?

Kira zamlarını 12 aylık enflasyon belirliyor. TÜİK'in açıkladığı veriye göre enflasyon haziran ayında yüzde 0,99 artarken, yıllık bazda ise yüzde 32,11 oldu. 12 aylık enflasyon ise yüzde 32,03 oranında gerçekleşti. Böylece temmuz ayında kiralara yapılacak tavan zam oranı yüzde 32,03 oldu.

Temmuz 2026 kira zammı belli oldu! İşte bu ay ödenecek zamlı kiralar

TEMMUZ AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMASI

Mevcut kira bedeli: 20.000 lira

Zam oranı: %32,03

Zam bedeli: 6.406 lira

Zamlı kira bedeli: 26.406 lira

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Gıdada bir at ve eşek eti skandalı daha! Bakanlık hileci markaları ifşa etti

KİRAYA GÖRE ARTIŞ MİKTARLARI

ESKİ KİRA ZAMLI KİRA ARTIŞ MİKTARI 25.000 TL 33.007 TL 8.007 TL 30.000 TL 39.609 TL 9.609 TL 35.000 TL 46.210 TL 11.210 TL 40.000 TL 52.812 TL 12.812 TL 45.000 TL 59.413 TL 14.413 TL 50.000 TL 66.015 TL 16.015 TL

Haberle İlgili Daha Fazlası