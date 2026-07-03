MESUT ŞAHİN
Temmuz 2026 kira zammı belli oldu! İşte bu ay ödenecek zamlı kiralar
Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Temmuz 2026 dönemine ait kira zammı da belli oldu. Bu ay kiralara en fazla yüzde 32,03 oranında zam yapılabilecek. Peki zamlı kiralar ne kadar olacak? İşte kiraya göre zam miktarı....
Özetle DinleTemmuz 2026 kira zammı belli oldu! İşte bu ay öden...
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Ekonomi az önce
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre temmuz ayı için kira zam oranı %32,03 olarak belirlendi.
- Haziran ayı enflasyonu yüzde 0,99 arttı.
- Yıllık bazda enflasyon yüzde 32,11 oldu.
- 12 aylık enflasyon yüzde 32,03 oranında gerçekleşti.
- Bu oran, temmuz ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranıdır.
- Örnek olarak 20.000 TL'lik mevcut kira bedeline %32,03 oranında zamla 26.406 TL'lik yeni kira bedeli hesaplanmıştır.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Kritik verinin ardından temmuz ayı kira zammı netleşti. Peki bu ay kiralara ne kadar zam yapılacak?
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TEMMUZ AYI KİRA ZAMMI NE KADAR?
Kira zamlarını 12 aylık enflasyon belirliyor. TÜİK'in açıkladığı veriye göre enflasyon haziran ayında yüzde 0,99 artarken, yıllık bazda ise yüzde 32,11 oldu. 12 aylık enflasyon ise yüzde 32,03 oranında gerçekleşti. Böylece temmuz ayında kiralara yapılacak tavan zam oranı yüzde 32,03 oldu.
TEMMUZ AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMASI
Mevcut kira bedeli: 20.000 lira
Zam oranı: %32,03
Zam bedeli: 6.406 lira
Zamlı kira bedeli: 26.406 lira
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KİRAYA GÖRE ARTIŞ MİKTARLARI
|ESKİ KİRA
|ZAMLI KİRA
|ARTIŞ MİKTARI
|25.000 TL
|33.007 TL
|8.007 TL
|30.000 TL
|39.609 TL
|9.609 TL
|35.000 TL
|46.210 TL
|11.210 TL
|40.000 TL
|52.812 TL
|12.812 TL
|45.000 TL
|59.413 TL
|14.413 TL
|50.000 TL
|66.015 TL
|16.015 TL
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