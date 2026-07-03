Milyonlarca memur ve emekli için kritik veri geldi. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonların temmuz zammı netleşti. İşte memur ve emeklinin bu ay alacağı zam...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) merakla beklenen haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon aylık bazda yüzde 0,99 artarken, yıllık bazda ise yüzde 32,11 oranında gerçekleşti. Yılın ilk yarısına ait son verinin açıklanmasıyla milyonlarca memur ve emeklinin temmuz zammı da belli oldu.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN ENFLASYON KRİTİK! Memur ve emeklinin temmuz zammını 2026'nın ilk 6 ayındaki enflasyon belirliyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2026'nın ilk yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 7'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alıyor.

2026'nın ilk 6 ayındaki enflasyon oranları şöyle: Ocak: %4,84

Şubat: %2,96

Mart: %1,94

Nisan: % 4,18

Mayıs: % 1,71

Haziran: %0,99

6 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 17,76 2026'nın ilk 6 ayındaki enflasyon oranı yüzde 17,76 oldu. Böylece memur ve emeklinin temmuz zammı da netleşti.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR? SSK ve BAĞ-KUR emeklileri temmuz ayında yüzde 17,76 oranında zam alacak. Memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 13,52 olarak gerçekleşti.

EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR OLACAK? Yüzde 17,76'lık zamma göre en düşük emekli maaşı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkacak. Yüzde 13,52'lik zamma göre ise en düşük memur maaşı ise 70 bin 257 liraya çıkacak.

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