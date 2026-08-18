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Dünya

Suriye'de nükleer alarm! Esad rejiminden kaldığı ortaya çıktı: Birkaç ton bulundu

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Suriye'de nükleer alarm! Esad rejiminden kaldığı ortaya çıktı: Birkaç ton bulundu

Suriye'de devrik Beşar Esad rejiminden kalma birkaç ton nükleer madde bulundu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Deyrizor ilinde tespit edilen maddeye ilişkin yaptığı açıklamada "Sahaya eriştik, gördük ve önümüzde çok fazla iş var. Tüm bu maddelerin kaydını tutabilmek ve güvenli şekilde muhafaza edilmesini sağlamak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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UAEA, Suriye'nin Deyrizor ilinde devrik Beşşar Esed rejimi döneminden kalan "birkaç ton nükleer madde" bulunduğunu, bu alanın denetçilerine açıldığını duyurdu.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi başkent Şam'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Grossi, Suriye’nin Deyrizor ilinde devrik rejim döneminden kalan, daha önce erişilemeyen bir sahada depolanmış "birkaç ton nükleer madde" bulunduğunu ve bu alanın UAEA denetçilerine açıldığını açıkladı.

Suriye'de nükleer alarm! Esad rejiminden kaldığı ortaya çıktı: Birkaç ton bulundu
Başlık ResmiSuriye'de nükleer alarm! Esad rejiminden kaldığı ortaya çıktı: Birkaç ton bulundu

UAEA uzmanları ile Suriye Atom Enerjisi Komisyonu ekiplerinin sahada yoğun çalışmaya başlayacağını aktaran Grossi, "Sahaya eriştik, gördük ve önümüzde çok fazla iş var. Tüm bu maddelerin kaydını tutabilmek ve güvenli şekilde muhafaza edilmesini sağlamak için çalışacağız." dedi.

UAEA Başkanı Grossi, bu sürecin "yeni bir sayfa" anlamına geldiğini ancak bunun geçmişi unutmak değil, "geçmişle yüzleşmek" olduğunu belirterek, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suriye Atom Enerjisi Komisyonu’nun UAEA ile çalışma konusundaki kararlılığının takdire şayan olduğunu dile getirdi.

Birlikte yürütülecek çalışmalarla Suriye'de nükleer faaliyetlerin artık nükleer silahlarla ilişkilendirilmeyeceğini ifade eden Grossi, "Nükleer teknoloji enerjiyle, sağlıkla, gıda ve su yönetimiyle ilişkilendirilecek. Olması gerektiği gibi. Dolayısıyla söylediğim gibi, bugün gerçekten iyi bir gün" şeklinde konuştu.

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi
Başlık ResmiUAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi

SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI ŞEYBANİ

Suriye'de "devrik rejime ait nükleer miras" olduğunu dile getiren Şeybani ise bunun yeni devletin politikasını yansıtmadığını belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani
Başlık ResmiSuriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani

Suriye'nin teknik değerlendirmelere dayanarak söz konusu maddelerin herhangi bir tehlike oluşturmadığını, Suriye'nin ulusal sorumluluğunda olduğunu ve UAEA'nın güvence denetimleri sistemi kapsamında tutulacağını teyit ettiğini söyleyen Şeybani, şöyle konuştu:

"Ajansı (UAEA) sahayı incelemeye ve doğrulamaya davet ettik. Ajans ekibinin bölgeye erişimi ve güvenliği için gerekli koşulları sağladık. Genel Direktör ve ajans ekibi de bu sabah sahayı ziyaret ederek gerekli numuneleri aldı. Herhangi bir dayatmadan uzak, kendi inançlarımızdan kaynaklanan bir tercihimizdir. Bu yaklaşım, uluslararası ortaklarımızla yakın koordinasyon içinde yürüttüğümüz ve ulusal çabaları güçlendiren bir işbirliği çerçevesindedir."

Şeybani

Gerçekleri Suriye'nin açıkladığını, UAEA'nın ise uzman kuruluş olarak doğruladığını ifade eden Şeybani, Guvernörler Kurulundan eylül oturumunda 2011’den bu yana süren uyumsuzluk dosyasını kapatacak karar beklediklerini belirtti.

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Suriye’nin nükleer enerjiyi tıp, tarım, bilimsel araştırma ve elektrik üretimi gibi barışçıl alanlarda kullanma hakkına bağlı olduğunu dile getiren Şeybani, programını güçlendirmek için uluslararası bir destek grubu oluşturma çalışmaları yürüttüğünü ve ortaklarını bu girişime davet ettiğini vurguladı.

Şeybani, İsrail'in Ebu Zuhur Havaalanını hedef alan açık saldırısını en sert ifadelerle kınadıklarını da kaydetti.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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