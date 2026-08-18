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Sağlık

Yumurtada 'salmonella' salgını! Avrupa ülkesinde 1 kişi öldü, 200 kişi hastanelik oldu

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Yumurtada 'salmonella' salgını! Avrupa ülkesinde 1 kişi öldü, 200 kişi hastanelik oldu

İngiltere'de yumurtalarda tespit edilen salmonella salgını, bir kişinin ölümüne neden oldu. İthal yumurtalardaki bakterilerle bağlantılı olduğu değerlendiren salgın 200 kişiyi hastanelik etti.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

İngiltere'de sağlık yetkililerinin ithal yumurtalardaki kontamine bakteriyle bağlantılı olduğuna inandığı büyük bir salgında bir kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi ise salmonella zehirlenmesi nedeniyle hastalandı.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), vakalardaki artışın tek bir virüs türünden kaynaklandığını söyledi. Yıl başından bu yana 207 vakanın tespit edildiği salgın araştırılıyor.

Daily Mail'in haberine göre; akaların büyük çoğunluğu İngiltere'de görüldü ve hastalananların üçte birinden fazlası hastane bakımına ihtiyaç duydu.

Yumurtada 'salmonella' salgını! Avrupa ülkesinde 1 kişi öldü, 200 kişi hastanelik oldu
Başlık ResmiYumurtada 'salmonella' salgını! Avrupa ülkesinde 1 kişi öldü, 200 kişi hastanelik oldu

HAYATİ TEHLİKE BARINDIRIYOR

Etkilenenler arasında bebekler ve 90'lı yaşlarındaki hastalar da bulunuyor ve ikisinde hayati tehlike arz eden kan enfeksiyonları gelişti.

SALMONELLA BELİRTİLERİ NELER?

Salmonella genellikle ateş, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi belirtilere neden olur ve bu belirtiler birkaç gün içinde geçer. Ancak ölümcül de olabilir.

Yumurtada 'salmonella' salgını! Avrupa ülkesinde 1 kişi öldü, 200 kişi hastanelik oldu
Başlık ResmiYumurtada 'salmonella' salgını! Avrupa ülkesinde 1 kişi öldü, 200 kişi hastanelik oldu

SALMONELLA NERELERDEN BULAŞIR?

Genellikle kümes hayvanları, et, yumurta, çiğ meyve ve sebze ile pastörize edilmemiş süt ürünleri gibi kontamine olmuş yiyeceklerin tüketilmesiyle bulaşır.

UKHSA'ya göre, mevcut salgın, 2025'te yaşanan ve yine kontamine yumurtalarla bağlantılı olan önceki bir vaka dalgasıyla ilişkili gibi görünüyor.

13 Ağustos itibarıyla doğrulanan 207 vakadan 114'ü beş farklı gıda işletmesiyle ilişkilendirildi ve bu işletmelerin ikisinde çapraz bulaşma riski tespit edildi.

Ancak UKHSA "Şu anda İngiltere'de üretilen yumurtalar veya kümes hayvanlarıyla herhangi bir bağlantı tespit edilmemiştir" uyarısında bulundu.

Sağlık yetkilileri, gıda zehirlenmesinin yaygın nedenlerinden biri olan bu bakterilere yakalanmamak için insanların önleyici tedbirler alması konusunda uyarıda bulunuyor.

Yumurtada 'salmonella' salgını! Avrupa ülkesinde 1 kişi öldü, 200 kişi hastanelik oldu
Başlık ResmiYumurtada 'salmonella' salgını! Avrupa ülkesinde 1 kişi öldü, 200 kişi hastanelik oldu

Birleşik Krallık Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kurumu'nda (UKHSA) gastrointestinal enfeksiyonlar konusunda baş epidemiyolog olan Hannah Charles şunları söyledi:

"Birleşik Krallık dışından ithal edilen yumurtalarla bağlantılı olabileceği düşünülen bir salmonella salgınını araştırmak için Gıda Standartları Ajansı ve diğer halk sağlığı kurumlarıyla birlikte çalışıyoruz."

Yumurtada 'salmonella' salgını! Avrupa ülkesinde 1 kişi öldü, 200 kişi hastanelik oldu
Başlık ResmiYumurtada 'salmonella' salgını! Avrupa ülkesinde 1 kişi öldü, 200 kişi hastanelik oldu

NASIL ÖNLENEBİLİR?

'Salmonella'nın yayılmasını önlemek için basit adımlar şöyle ifade edildi:

Tuvaleti kullandıktan sonra ve yemek hazırlamadan ve ellemeden önce ellerinizi iyice yıkayın, yiyecekleri iyice pişirin ve herhangi bir belirtiniz varsa, mümkünse başkalarının yemeklerine dokunmaktan kaçının.'

207 vakadan,199'u İngiltere'de, altısı İskoçya'da, biri Galler'de ve biri de Kuzey İrlanda'da bulunuyor.

İngiltere'de en yüksek vaka sayısı 47 teyit edilmiş vakayla Londra'da görülürken, onu 38 kişinin hastalandığı Yorkshire ve Humber bölgesi takip ediyor.

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Londra Hijyen Okulu'nda Doçent Doktor Damien Tully, bu duruma cevap olarak şunları söyledi:

'Birçok Salmonella enfeksiyonu nispeten kısa süreli mide-bağırsak rahatsızlığına neden olur ve insanlar test edilmeden iyileşebilir; bu da ilişkili enfeksiyonların gerçek sayısının bilinmediği anlamına gelir.Bir salgın sırasında tespit edilen sayı, laboratuvar gözetimi yoluyla belirlenen sayıdan önemli ölçüde daha yüksek olabilir. Yumurtanın salmonella taşıyıp taşımadığını sadece bakarak, koklayarak veya kabuğunu kontrol ederek anlamanın güvenilir bir yolu yoktur. En güvenli seçenek, yumurtaları güvenilir satıcılardan satın almak, paketin üzerindeki talimatlara göre saklamak ve son kullanma tarihini kontrol etmektir. Kabuğunda Britanya Aslanı damgası veya Britanya'da üretilmiştir logosu bulunan İngiltere üretimi yumurtalar, aşılama ve test dahil olmak üzere ek salmonella kontrollerine tabidir ve bu logoya sahip yumurtalar çok düşük riskli olarak kabul edilir. Eğer emin değilsenizYumurtaların menşei durumuna bağlı olarak, hem beyazı hem de sarısı katılaşana kadar iyice pişirin. Çiğ yumurta ile temas ettikten sonra ellerinizi yıkamak ve çiğ yumurtanın yemeye hazır gıdalarla temas etmemesine dikkat etmek de enfeksiyon riskini en aza indirmeye yardımcı olabilir. Önemli olan, şu anda tüm yumurtalardan kaçınma yönünde bir tavsiye bulunmamasıdır. UKHSA, mevcut salgının İngiltere dışından ithal edilen yumurtalarla bağlantılı olabileceğini belirtiyor.

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