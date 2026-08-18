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Yaşam

4 katlı binanın duvarında büyüdü! Bu ağacı görenler gözlerine inanamıyor

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Zonguldak'ta 6 katlı iş merkezinin dördüncü katının duvarında büyüyen incir ağacı yaklaşık iki metre boya ulaştı. Betonda büyüyen ağaç, görenleri şaşırtıyor.

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Rampalı Çarşı olarak bilinen iş merkezinin 4. katında duvardaki gider borusunun girişinde çıkan incir ağacı yaklaşık iki metre boya ulaştı.

"ŞAŞILACAK BİR ŞEY"

Esnaf Fatih Orhan, incir ağacının duvarda nasıl yetiştiğini kendilerinin de merak ettiğini belirterek, "Milletin toprağa diktiği ağaç tutmuyor ama betonda tutuyor. Şaşılacak bir şey." dedi.

4 katlı binanın duvarında büyüdü! Bu ağacı görenler gözlerine inanamıyor
Başlık Resmi4 katlı binanın duvarında büyüdü! Bu ağacı görenler gözlerine inanamıyor

NASIL OLDUĞU BİLİNMİYOR

Esnaf Halil Pehlivan da "Biz de uzun zaman sonra fark ettik orada ağaç çıktığını. Enteresan bir durum. Rüzgarın getirdiği tohumdan olabilir diye düşünüyoruz. Meyvenin çekirdeğinden de çıkmış olabilir." diye konuştu. ​​​​​​

4 katlı binanın duvarında büyüdü! Bu ağacı görenler gözlerine inanamıyor
Başlık Resmi4 katlı binanın duvarında büyüdü! Bu ağacı görenler gözlerine inanamıyor
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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