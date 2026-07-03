Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan ürünlere karşı savaşını aralıksız olarak sürdürüyor. Türkiye genelinde denetimlere devam eden bakanlık, uygunsuzluk tespit edilen ürünleri ve markaları da kamuoyu ile paylaşıyor. Bakanlık söz konusu listeyi bir kez daha güncellerken, gıdada bir at ve eşek eti skandalı daha ortaya çıktı.

Bakanlık, denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen ürünleri "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlığı altında 2 farklı liste ile kamuoyu ile paylaşıyor. Söz konusu ürünler ve markaları vatandaşa açıklanıyor.

HİLE YAPILAN GIDA ÜRÜNLERİ Bakanlık gıda sahtekarları listesinde son güncellemeyi 2 Temmuz tarihinde yaptı. Listede sucuk, kavurma, kebap, lahmacun, kıyma, pide harcı, bal, zeytinyağı, baharat ve çay gibi ürünlerde hile yapıldığı görüldü.



KAVURMA DİYE AT VE EŞEK ETİ YEDİRDİLER Listenin en mide bulandıran detayı yine at ve eşek eti skandalı oldu. Vatandaşa kavurma diye at ve eşek eti yedirildiği ortaya çıktı. İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri... 👇





Çay ve baharatta yapılan hileler...

Ekler, pekmez ve sucukta yapılan hileler...

Sucukta yapılan hileler...

"TABRIZ ISRAFILOV" adlı firmaya ait "Varnalı" marka kavurmada kalp ve tek tırnaklı eti tespit edildi.

Sucuk, lahmacun, kebap, kıyma ve pidede yapılan hileler...



Zeytinyağında yapılan hileler...

Çay, zeytinyağı ve balda yapılan hileler...

Takviye edici gıda...

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