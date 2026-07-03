Memur zammının belli olmasının ardından birçok kalemde artış oldu. Kıdem tazminatı tavanından bedelli askerlik ücretine, yaşlılık aylıklarından engelli aylıklarına hepsi değişti. İşte yeni ücretler...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu açıkladı. Haziran ayında enflasyon yüzde 0,99 artarken, yıllık bazda ise yüzde 31,11 oldu. Enflasyon rakamlarının ardından memur ve emekli zammı da netleşti. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri temmuz ayında yüzde 17,76 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,52 oranında zam alacak.

KIDEM TAZMİNATI, BEDELLİ ASKERLİK, YAŞLILIK VE ENGELLİ AYLIKLARI

Memur maaş katsayındaki artışla birlikte bir çok kalemde de artış oldu. Kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylıkları da arttı. İşte kalem kalem yeni ücretler...

Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engelli maaşları... Memur zammıyla hepsi değişti

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Bedelli askerlik ücreti 416 bin 361 liradan 472 bin 653 liraya çıktı. Belirlenen yeni ücret 1 Temmuz 2026-31 Aralık 2026 dönemini kapsıyor.

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ENGELLİ AYLIKLARI

%40-%69 arası engelli aylığı 5 bin 103 liradan 5 bin 793 liraya çıktı.

%70 ve üzeri engelli aylığı 7 bin 655 liradan 8 bin 689 liraya çıktı.

18 yaş altı engelli yakını aylığı 5 bin 103 liradan 5 bin 793 liraya yükseldi.

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65 YAŞ AYLIĞI (YAŞLILIK MAAŞI)

Yaşlılık maaşı 6 bin 393 liradan 7 bin 257 liraya yükseldi.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Kıdem tazminatı tavanı ise 64 bin 948 liradan 73 bin 729 liraya çıktı.

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