Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, sarı kırmızılı takıma transferini duyurarak Rus ekibine veda etti.

Galatasaray'ın transferi için Lokomotiv Moskova ile anlaşma sağladığı 21 yaşındaki 10 numara, Rostov maçı öncesinde veda açıklaması yaptı.

"GALATASARAY'A TRANSFER OLACAĞIM"

Galatasaray'a transferini açıklayan ve taraftara veda eden Batrakov, "Şu anın tüm kulüp için hiç de kolay bir dönem olmadığını herkes anlıyor. Ne kadar endişelendiğinizi, üzüldüğünüzü biliyorum. Tüm takım da aynı şekilde üzülüyor ve herkes bu durumdan bir an önce çıkmak istiyor. Sizden ricam, bu zor dönemde takımı yalnız bırakmamanızdır. Sanırım herkes her şeyi okuyor, her şeyi anlıyor. Her antrenmanda canımızı dişimize takıp ter döküyoruz. Sizden kulübümüzü aynı şekilde desteklemeye devam etmenizi rica ediyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Sanırım hepiniz haberleri takip ediyor ve neler olduğunu biliyorsunuz... Büyük ihtimalle Galatasaray'a transfer olacağım." ifadelerini kullandı.

Batrakov, Galatasaray'a transferini açıkladı! Rus ekibine veda etti

GALATASARAY FORMASINI İMZALADI

Batrakov ayrıca, Rostov - Lokomotiv Moskova maçı öncesinde kendisine uzatılan Galatasaray formasını imzaladı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Rus gazeteci Ivan Karpov'un aktardığı bilgilere göre; Galatasaray, Batrakov için Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon avro bonservis ödeyecek. Anlaşmada 4 milyon avro bonus ve oyuncunun gelecekteki satışından yüzde 10 pay da yer alıyor. Ödemelerin taksitler halinde gerçekleştirileceği ve son taksidin Aralık 2027'yi geçmeyeceği aktarıldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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