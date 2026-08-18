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Spor

Mauro Icardi’den transferde şoke eden karar!

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Mauro Icardi’den transferde şoke eden karar!

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra İtalyan ekibi Lazio ile transfer görüşmesi gerçekleştiren Mauro Icardi'nin, somut teklif sonrası oluşan olumlu havaya rağmen görüşmeleri askıya aldığı ileri sürüldü.

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Arjantinli golcü Mauro Icardi ile İtalya Serie A ekibi Lazio arasındaki transfer görüşmelerinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

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GÖRÜŞMELERİ ASKIYA ALDI

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; bonservisini elinde bulunan Arjantinli golcü, İtalyan kulübünün sunduğu teklifi değerlendirmek için görüşmeleri şimdilik askıya aldı. Lazio yönetiminin, Icardi'nin temsilcilerine ekonomik açıdan somut bir teklif sunduğu ve taraflar arasında başlangıçta olumlu bir hava oluştuğu kaydedildi. Ancak görüşmeler sonrasında Icardi'nin kararını ertelediği belirtildi.

Mauro Icardi
Başlık ResmiMauro Icardi

NEDENİ EKONOMİK DEĞİL

Icardi'nin bu kararının ekonomik nedenlerden kaynaklanmadığı, Arjantinli futbolcunun önceliğinin kariyerine en uygun sportif projeyi bulmak olduğu ifade edildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

33 yaşındaki Mauro Icardi, Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonda çıktığı 134 maçta 77 gol kaydetti.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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