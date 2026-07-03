Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) milyonların merakla beklediği enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon haziranda yüzde 0,99 olarak gelirken, memur ve emeklinin temmuz zammı da belli oldu.
6 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 17,76
Enflasyon Ocakta %4,84, şubatta %2,96, martta %1,94, nisanda %4,18, mayısta ise %1,71 gelmişti. Haziran enflasyonunun yüzde 0,99 olarak gelmesinin ardından 6 aylık enflasyon yüzde 17,76 oldu.
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI!
2026'nın ilk 6 aylık enflasyonunun netleşmesiyle memur ve emekli zammı da kesinleşti. Buna göre memur ve memur emeklileri temmuzda yüzde 13,52 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise yüzde 17,76 oranında zam alacak.
MESLEK MESLEK ZAMLI MAAŞLAR
Peki %13,52'lik zamma göre memur maaşları ne kadar olacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları:...