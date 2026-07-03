Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) milyonların merakla beklediği enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon haziranda yüzde 0,99 olarak gelirken, memur ve emeklinin temmuz zammı da belli oldu.

6 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 17,76 Enflasyon Ocakta %4,84, şubatta %2,96, martta %1,94, nisanda %4,18, mayısta ise %1,71 gelmişti. Haziran enflasyonunun yüzde 0,99 olarak gelmesinin ardından 6 aylık enflasyon yüzde 17,76 oldu.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI! 2026'nın ilk 6 aylık enflasyonunun netleşmesiyle memur ve emekli zammı da kesinleşti. Buna göre memur ve memur emeklileri temmuzda yüzde 13,52 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise yüzde 17,76 oranında zam alacak.

MESLEK MESLEK ZAMLI MAAŞLAR Peki %13,52'lik zamma göre memur maaşları ne kadar olacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları:...

Unvan Mevcut Maaş Zamlı Maaş Şube müdürü (1/4) 94.384 TL 107.144 TL Memur (9/1) 64.397 TL 73.103 TL Uzman öğretmen (1/4) 81.219 TL 92.199 TL Öğretmen (1/4) 73.368 TL 83.287 TL Başkomiser (3/1) 89.214 TL 101.275 TL

Meslek Derece Eski Maaş (TL) Yeni Maaş (TL) Polis memuru 8/1 81.617 92.651 Uzman doktor 1/4 150.426 170.763 Hemşire (üniversite mezunu) 5/1 74.770 84.878 Teknisyen (lise mezunu) 11/1 66.870 75.910 Profesör 1/4 135.089 153.353

Unvan Mevcut Maaş Yeni Maaş Araştırma görevlisi (7/1) 90.568 TL 102.812 Vaiz (1/4) 76.653 TL 87.016 Avukat 90.000 TL 102.176 Müsteşar (1/1) 98.784 TL 112.139 Genel müdür (1/1) 87.541 TL 99.376

MEMUR EMEKLİSİNİN ZAMLI MAAŞLARI Unvan Mevcut Maaş Zamlı Maaş Şube müdürü (lisans, 1/4) 34.955 TL 39.680 TL Memur (lisans, 1/4) 27.584 TL 31.313 TL Öğretmen (1/4) 41.321 TL 46.907 TL Kaymakam (1. sınıf, 1/4) 58.010 TL 65.852 TL Başkomiser (1/4) 42.175 TL 48.553 TL

Meslek Eski Maaş Yeni Maaş Polis memuru (1/4) 41.484 TL 47.092 TL Hemşire (lisans, 1/4) 41.321 TL 46.906 TL Mühendis (1/4) 42.013 TL 47.693 TL Teknisyen (1/4) 29.946 TL 33.994 TL Pratisyen hekim (1/4) 60.510 TL 68.690 TL

Meslek Eski Maaş Yeni Maaş Profesör (1/4) 70.904 TL 80.490 TL İmam-hatip 41.321 TL 46.897 TL Avukat (1/4) 41.321 TL 46.907 TL

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