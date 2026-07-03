Batı Avrupa'yı haziran ayı sonunda etkisi altına alan sıcak hava dalgası binlerce can kaybına sebep oldu. Ön verilere göre bölgede 4 binden fazla kişi hayatını kaybederken, en ağır tablo Fransa, Belçika ve İspanya'da görüldü. Uzmanlar gerçek can kaybının açıklanan rakamların üzerinde olabileceği uyarısında bulundu.

Haziran ayının son günlerinde Batı Avrupa'yı etkisi altına alan kavurucu sıcaklarda bilanço giderek ağırlaştı. Ön verilere göre aşırı sıcaklar nedeniyle bölgede 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Rekor seviyelere ulaşan sıcaklıkların özellikle yaşlı nüfusu etkilediği belirtilirken, birçok ülke gelecekte benzer sıcak hava dalgalarına karşı hazırlıklarını artırmaya başladı.

FRANSA’DA BİR HAFTADA 2 BİNİ AŞKIN ÖLÜM

En ağır tablonun yaşandığı ülkelerden Fransa'da Sağlık Bakanı Stephanie Rist, 22-28 Haziran döneminde geçmiş yılların ortalamasına göre 2 bin 25 fazla ölüm kaydedildiğini açıkladı. Rist, 22 Haziran haftasında kaydedilen can kayıplarının bir önceki haftaya göre yüzde 30 arttığını belirtti. Fransa Sağlık Bakanlığı da daha önce 24-28 Haziran tarihleri arasında sıcak hava dalgasına bağlı yaklaşık bin ek ölüm yaşandığını duyurmuştu.

Avrupa haziranda kavruldu! Rekor sıcaklıklar ölüm getirdi, bilanço 4 bini aştı

GELECEK HAFTA DAHA DA VURACAK!

Yaklaşık iki hafta boyunca ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası, ulaşım, sağlık, eğitim ve üretim başta olmak üzere birçok alanda hayatı olumsuz etkiledi. Paris'te 26 Haziran'da yalnızca bir günde 109 kişi sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti. Ülke genelinde gelecek haftadan itibaren yeni bir sıcak hava dalgasının etkili olması bekleniyor.

Avrupa haziranda kavruldu! Rekor sıcaklıklar ölüm getirdi, bilanço 4 bini aştı

COVID SALGININDAN BU YANA EN YÜKSEK ÖLÜM ORANI

Belçika'da ise 18-29 Haziran tarihleri arasında bin 222 fazla ölüm kaydedildi. Bu rakam, ülkede Covid-19 salgınının ilk dalgasından bu yana görülen en yüksek ölüm olarak kayıtlara geçti. İspanya'da Carlos III Sağlık Enstitüsü, sıcaklığa bağlı en az bin 28 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu sayı, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen can kaybının iki katını aştı.

24 SAATTE 5 CAN KAYBI

Hollanda'da 22-28 Haziran haftasında yaklaşık 480 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. En büyük artışın, hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı günlerde 80 yaş ve üzerindeki kişiler arasında görüldüğü belirtildi. İtalya'da ise Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası nedeniyle son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Avrupa haziranda kavruldu! Rekor sıcaklıklar ölüm getirdi, bilanço 4 bini aştı

Yetkililer, açıklanan verilerin ön değerlendirmelere dayandığını ve gerçek can kaybının daha yüksek olabileceğini belirtiyor. Avrupa'da sıcaklıkların önümüzdeki günlerde yeniden yükselmesinin beklendiği belirtilirken, hükümetler aşırı sıcaklara karşı acil eylem planlarını güçlendirmeye hazırlanıyor. Fransa'da hükümetin sıcak hava dalgalarına hazırlıksız yakalandığı yönündeki eleştiriler artarken, Belçika'da risk yönetimi kapasitesini artırmaya yönelik yeni çalışmalar başlatıldı.



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