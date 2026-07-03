Önce sağanak yağış sonra yeni sıcak hava dalgası! Orhan Şen hem saat hem tarih verdi
Sıcak hava dalgasının vurduğu İstanbul'da yarın sağanak yağış etkili olacak. Sabah saatlerinde kuvvetli yağışın beklendiğini söyleyen Prof. Orhan Şen, yeni bir sıcak hava dalgası için de tarih verdi.
- Avrupa'da can kayıplarına neden olan sıcak hava dalgası Türkiye'de de etkili oldu.
- Meteoroloji yarın bazı bölgelerde sağanak yağış bekliyor.
- CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, temmuzun ikinci haftasında (8-9 Temmuz civarı) Türkiye'ye ikinci bir sıcak hava dalgasının geleceğini belirtti.
- Yarın sabah İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor, bu yağışın yaklaşık 10 saat sürmesi bekleniyor.
- Yağışın Marmara, Batı Akdeniz ve Ege bölgelerini de etkilemesi öngörülüyor.
- Cumartesi günü Ege ve Akdeniz bölgelerinde de yağış görülecek.
Avrupa'yı kasıp kavuran, can kayıplara neden olan sıcak hava dalgası son bir haftadır Türkiye genelinde de etkili oldu. İstanbul dahil birçok kentte hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşarken Meteoroloji ise yarın bazı bölgelerde sağanak yağışın beklendiğini duyurdu.
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İKİNCİ SICAK HAVA DALGASI TEMMUZUN 2. HAFTASINDA
Açıklamalarda bulunan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sıcak hava dalgasının tekrar geleceğini belirterek "Sıcak bir haftayı geride bıraktık. Avrupa iki tane sıcak hava dalgasını epey zayiat vererekten atlattı. Önümüzdeki hafta tekrar Avrupa'ya bir sıcak hava dalgısı geliyor. Bu da bize ayın 8-9'unda yani temmuzun ikinci haftasında gelecek. Bir sıcak hava dalgasını daha karşılayacak Türkiye" dedi.
YARIN SABAH SAĞANAK ETKİLİ OLACAK
Yarın için İstanbullulara uyarılarda bulunan Şen, "Bugün İstanbul 31 -32 derece civarında devam edecek. Hafta sonuna biraz serinleme var. Hafta sonu sıcaklık 29 dereceye düşecek. Yarın İstanbul'a yağmur geliyor. Hatta bugün Trakya kısmında da yağış başladı ama bugünkü yağış İstanbul'a gelmeyecek. Yarın sabah saat 8-9 civarında İstanbul'a yağış geliyor. Önce nereye gelecek? Çatalca, Silivri bu bölgelerden sonra İstanbul'u da kaplayacak. Gök gürültülü sağanak olacak." ifadelerini kullandı.
10 SAATLİK BİR YAĞIŞ BEKLENİYOR
Şen açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Ben hep şundan çekinmişimdir. Bu kadar sıcak havanın üzerine bir yağış geldiği zaman biraz afete dönüştüren bir hal alıyor. İnşallah yarın öyle bir durum olmaz ama kuvvetli bir yağış gözüküyor. Nerelerde bu? İstanbul'un Avrupa yakasında öğlene kadar kuvvetli, gök gürültülü, şimşekli, yıldırımlı bir yağış olabilir. Orada biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Yarın akşam saat 18.00-19.00'a kadar.... Demek ki 10 saatlik bir yağış görülecek. Marmara'yı da kaplayacak. Bunun dışında Marmara, Batı Akdeniz ve Ege bölgesine doğru da bu yağış inecek. Cumartesi günü Ege bölgesi, Akdeniz bölgesinde de yağış görülecek. Pazar günü pek yağış yok.
Pazar günü Akdeniz bölgesinde yağışlar devam ediyor. Fakat Anadolu'nun çoğu yerinde yerel olarak yağışları önümüzdeki hafta göreceğiz. Hafta sonundan itibaren. Dolayısıyla bir yağışlı havaya giriyoruz."