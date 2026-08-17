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Ekonomi

Kritik seviyeyi aştı! Gümüş son 2 ayın zirvesinde

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Kritik seviyeyi aştı! Gümüş son 2 ayın zirvesinde
Fotoğraf Başlığı Kritik seviyeyi aştı! Gümüş son 2 ayın zirvesini yaşıyor

Gümüş fiyatları haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Ons gümüş 66,19 dolara, gram gümüş ise 101,89 liraya kadar yükseldi. Son bir ayda ons gümüş yüzde 16, gram gümüş ise yüzde 19’un üzerinde değer kazandı. Böylelikle de gümüş son iki ayın zirvesine çıkmış oldu.

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ABD-İran savaşı devam ederken piyasalardaki hareketli seyir günden güne değişiyor. Petrolün yanı sıra özellikle değerli metallerdeki oynak hareketlilik yatırımcıları etkilemeye devam ediyor. Özellikle jeopolitik gerilimlerden kaynaklanan altın ve gümüşteki hareketlilik, piyasalardaki dalgalanmadan en çok etkilenen iki değerli metal olarak öne çıkıyor.

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Gümüş fiyatları haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Ons gümüş 66 dolar seviyesini test ederken, Türkiye’de gram gümüş 100 liralık psikolojik eşiğin üzerine çıktı. Son bir ayda ons gümüşteki artış yaklaşık yüzde 16’ya, gram gümüşteki yükseliş ise yüzde 19’un üzerine ulaştı.

GRAM GÜMÜŞ 101-102 LİRA ARASINDA SEYREDİYOR

Sabah saatlerinde ons gümüş TSİ ile açılışını 65,64 dolardan yaparken gün içinde 66,19 dolara kadar yükseldi. Türkiye’de ise gram gümüş açılışını TSİ ile 101,05 TL’den yaparken gün içinde 101,89 liraya kadar çıktı. Türkiye’de gram gümüşte ons fiyatındaki yükseliş ve dolar/TL kurunun etkisiyle hareketlilik devam ederken, gümüşte son iki ayın zirvesini yaşamış oldu.

Kritik seviyeyi aştı! Gümüş son 2 ayın zirvesinde
Başlık ResmiKritik seviyeyi aştı! Gümüş son 2 ayın zirvesinde

Bu yükselişin en etkili unsurlarından biri, uluslararası piyasalardaki fiyat artışının yanı sıra dolar/TL kurundan da destek bulması oldu. Kurun 47,90 lira civarında seyretmesi, ons gümüşteki hareketin TL fiyatına daha güçlü yansımasına neden oluyor.

Gümüşteki talep gittikçe artarken, bunun en önemli etkenlerinden biri sanayi talebi olarak öne çıkıyor. Elektronik, güneş enerjisi ve ileri teknoloji ürünlerinde yaygın olarak kullanılan gümüş, finansal gelişmelerin yanı sıra küresel üretim ve teknoloji yatırımlarındaki değişimlerden de etkileniyor.

Kritik seviyeyi aştı! Gümüş son 2 ayın zirvesinde
Başlık ResmiKritik seviyeyi aştı! Gümüş son 2 ayın zirvesinde

GÖZLER FED'DE

Küresel ekonominin en büyük oyuncularından biri olan ABD’deki gelişmeler de gümüş fiyatlarını etkiliyor. ABD’nin son açıkladığı enflasyon verisinin ardından Fed’in eylül toplantısında faiz artırımına gitme ihtimalinin daha düşük olması, faiz getirisi bulunmayan değerli metallere olan ilgiyi destekledi. Dolar endeksindeki gerileme de gümüş fiyatlarına olumlu yansıdı.

Buna yönelik olarak gözler şu anda Fed’in eylül toplantısına çevrilirken, bir sonraki önemli gündem ise Fed’in temmuz toplantısına ilişkin tutanaklar olacak. Tutanaklarda faiz ve enflasyon konusunda verilecek mesajların dolar ve değerli metal fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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