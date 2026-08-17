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Dünya

İran'ı sarsan 'Kara Dul' dehşeti! 20 yılda 10 kocasını katletti, gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

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İran'ı sarsan 'Kara Dul' dehşeti! 20 yılda 10 kocasını katletti, gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

İran'da 'Kara Dul' lakabıyla tanınan 56 yaşındaki Kolthoum Akbari, yıllar boyunca evlendiği erkekleri öldürdüğü gerekçesiyle 10 ayrı idam cezasına çarptırıldı. Soruşturmada en az 10 cinayet kesinleşirken, kurban sayısının 12'yi aşabileceği değerlendiriliyor.

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İran'da yaklaşık 20 yıl boyunca evlendiği yaşlı erkekleri zehirleyerek ve boğarak öldürdüğü öne sürülen Kolthoum Akbari, idama mahkum edildi. 'Kara Dul' olarak anılan Akbari'nin cinayetleri, son eşinin şüpheli ölümü sonrası ortaya çıktı.

ZORLA İLAÇ İÇİRMİŞ

Akbari'nin 82 yaşındaki son eşi Gholamreza Babaei'nin 2023 yılında şüpheli şekilde hayatını kaybetmesi polisi harekete geçirdi. Babaei, ölümünden önce ailesine eşinin kendisini sürekli ilaç almaya zorladığını anlattı.

KURBAN SAYISINI KENDİSİ DE BİLMİYOR

Bu ifadelerin ardından başlatılan soruşturmada Akbari'nin geçmişte evli olduğu erkeklerin ölümleri de incelemeye alındı. Yetkililer, Akbari'nin kurbanlarını ilaç, sakinleştirici ve endüstriyel alkol kullanarak öldürdüğünü belirledi.

İran'ı sarsan 'Kara Dul' dehşeti! 20 yılda 10 kocasını katletti, gerçek yıllar sonra ortaya çıktı
Başlık Resmiİran'ı sarsan 'Kara Dul' dehşeti! 20 yılda 10 kocasını katletti, gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

Soruşturma sırasında ifade veren Akbari'nin, kaç kişiyi öldürdüğünü kendisinin de bilmediğini söylediği aktarıldı. ‘Kara dul’ olarak anılan kadının kurbanlarına önce ilaç verdiği, ardından havluyla boğarak öldürdüğü belirlendi.

KURBAN SAYISI 12'Yİ AŞABİLİR

Yetkililer, en az 10 cinayetin kesinleştiğini, toplam kurban sayısının ise 12'nin üzerinde olabileceğini değerlendiriyor. Akbari’nin evli olduğu erkeklerden yalnızca birinin hayatta kaldığı belirtildi.

10 AYRI İDAM KARARI

Mahkeme, hayatını kaybeden 10 kişinin ailelerinin talepleri doğrultusunda Akbari hakkında 10 ayrı idam kararı verdi. Kurbanlardan yalnızca birinin ailesinin idam yerine kan parası uygulanmasını kabul ettiği açıklandı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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