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Dünya

Barzani'nin ofisine İHA saldırısı!

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Barzani'nin ofisine İHA saldırısı!
Fotoğraf Başlığı Barzaninin ofisine İHA saldırısı!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'nin Erbil'deki özel ofisi ve istihbarat şefinin konutuna kamikaze İHA'larla saldırı düzenlendi.

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IKBY Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, gece saat 00.28 sularında doğrudan İran topraklarından fırlatılan Hadid-110 tipi iki patlayıcı yüklü kamikaze İHA, Erbil eyaletine bağlı Pirmam kasabasında kritik noktaları vurdu.

Saldırıda hedef alınan noktaların IKBY Başbakanı Mesrur Barzani’nin özel çalışma ofisi ile Bölge Güvenlik Teşkilatı (Parastin) Başkanı’nın resmi ikametgahı olduğu açıklandı. Resmi makamlar, infilak eden İHA’ların ardından herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmediğini belirtti.

IKBY Terörle Mücadele Güçleri yayımladığı kınama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sivil ve resmi kurumlarımızı hedef alan bu saldırganlığı en şiddetli şekilde kınıyoruz. Hangi gerekçeyle olursa olsun kabul edilemez olan bu eylemin faillerini tamamen sorumlu tutuyoruz."

Barzani'nin ofisine İHA saldırısı!
Başlık ResmiBarzani'nin ofisine İHA saldırısı!

SALDIRININ ARKASINDA İRAN MI VAR?

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonların ardından Erbil İran yanlısı milis grupların hedefi olmaya devam ediyor.

Mart ayından bu yana tırmanan saldırı hattında daha önce IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin Duhok’taki konutu vurulmuş, Mesud Barzani ise konutuna beş kez saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Barzani'nin ofisine İHA saldırısı!
Başlık ResmiBarzani'nin ofisine İHA saldırısı!

Saldırının ardından sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yapan IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, "Kişisel ofisim ve Güvenlik ve İstihbarat Ajansı'nın başının evi, İran'a ait insansız hava araçları tarafından hedef alındı. Bu pervasız ve kabul edilemez saldırıları şiddetle kınıyorum. Bu, tehlikeli bir tırmanış bölgenin güvenliği ve istikrarı için doğrudan bir tehdit oluşturuyor. Saldırılar, görevlerimizi yerine getirmemizden ve vatandaşlarımızı korumamızdan bizi alıkoymayacak." dedi.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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