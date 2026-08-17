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Necip Uysal futbolu bıraktı mı, kaç yaşında? Kariyeri boyunca sadece siyah-beyazlı formayı giydi!

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Necip Uysal futbolu bıraktı mı, kaç yaşında? Kariyeri boyunca sadece siyah-beyazlı formayı giydi!
Fotoğraf Başlığı Necip Uysal futbolu bıraktı mı, kaç yaşında?

Beşiktaş'ın uzun yıllar kaptanlığını yapan Necip Uysal, profesyonel futbol kariyerini noktaladı. Siyah-beyazlı takımın altyapısından yetişen ve A takım seviyesinde de yalnızca Beşiktaş forması giyen deneyimli futbolcu, 17 sezonluk kariyerinin ardından taraftarlara veda etti. Taraftarlar ise ''Necip Uysal futbolu bıraktı mı, kaç yaşında?'' sorularını gündeme taşıdı.

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Beşiktaş'ın Eyüpspor ile oynadığı Süper Lig'in ilk hafta karşılaşması öncesinde sahaya çıkan Necip Uysal, ailesiyle birlikte siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıktı. Futbolcuların oluşturduğu koridordan geçen tecrübeli oyuncu tribünlerden alkışlarla uğurlandı.

Necip Uysal futbolu bıraktı mı, kaç yaşında? Kariyeri boyunca sadece siyah-beyazlı formayı giydi!
Başlık ResmiNecip Uysal futbolu bıraktı mı, kaç yaşında? Kariyeri boyunca sadece siyah-beyazlı formayı giydi!

NECİP UYSAL FUTBOLU BIRAKTI MI?

Necip Uysal futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Beşiktaş'ta 17 sezon boyunca profesyonel futbol oynayan Necip Uysal, kariyerinin tamamını siyah-beyazlı takımda geçirdi. Deneyimli futbolcu 2025 yılının sonunda yaptığı açıklamayla sezon sonunda aktif futbol hayatına veda edeceğini duyurmuştu.

Kariyerinin son döneminde Beşiktaş'ın kaptanlığını da yapan Necip Uysal, 2026-2027 sezonunun başlamasıyla birlikte futbolculuk kariyerine nokta koydu.

Necip Uysal futbolu bıraktı mı, kaç yaşında? Kariyeri boyunca sadece siyah-beyazlı formayı giydi!
Başlık ResmiNecip Uysal futbolu bıraktı mı, kaç yaşında? Kariyeri boyunca sadece siyah-beyazlı formayı giydi!

NECİP UYSAL KAÇ YAŞINDA?

Necip Uysal 24 Ocak 1991 doğumlu. 35 yaşında futbolculuk kariyerini tamamladı.

İstanbul'da dünyaya gelen Necip Uysal, futbola henüz 10 yaşındayken başladı. Yıldırım Bosnaspor altyapısında futbola adım atan oyuncu, kısa süre içerisinde Beşiktaş'ın altyapısına geçti.

2004 yılında siyah-beyazlı kulübün altyapısına katılan Necip, genç yaş kategorilerinde gösterdiği performansın ardından A takım seviyesine yükseldi.

2009 yılında profesyonel olarak Beşiktaş formasını giymeye başlayan futbolcu, bundan sonraki 17 sezonunu aynı kulüpte geçirdi.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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