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Spor

Arda Turan, Necip Uysal'a duygu dolu sözlerle veda etti

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Arda Turan, Necip Uysal'a duygu dolu sözlerle veda etti
Fotoğraf Başlığı Arda Turan, duygu dolu sözlerle veda etti

Arda Turan, Beşiktaş’ın Eyüpspor maçı öncesi veda töreni düzenlenecek Necip Uysal için duygusal bir mesaj paylaşırken, tecrübeli futbolcuya “Türk gençliğine örnek olacak bir hikayenin kahramanı oldun” sözleriyle veda etti.

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Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Beşiktaş’ın Eyüpspor karşılaşması öncesinde jübile töreni düzenlenecek Necip Uysal için sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı yayımladı. Turan, uzun yıllar Beşiktaş formasını giyen tecrübeli futbolcuya övgü dolu sözlerle veda ederken, Necip Uysal da Arda Turan’a teşekkür ederek karşılık verdi.

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan
Başlık ResmiShakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan

ARDA TURAN’DAN NECİP UYSAL’A ÖVGÜ

Arda Turan, Necip Uysal’a sosyal medya hesabından seslendi. Turan, mesajında Necip’in yalnızca saha içerisindeki mücadelesiyle değil, karakteri ve duruşuyla da örnek olduğunu vurguladı. Genç teknik adam, Necip Uysal’a yönelik mesajında şu ifadeleri kullandı:

Sevgili kardeşim Necip. Sana her zaman ‘Kardeşim’ diye hitap etmekten gurur duydum. Futbola kattığın tüm güzellikler için sana kalbimin en derin yerinden teşekkür ediyorum. Bize bu oyunu ‘güzel’ oynamanın, ‘güzel’ rekabet etmenin, ‘güzel’ durmanın, ‘güzel’ konuşmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdin hep. Alın terinle, güzel kalbinle, Türk gençliğine örnek olacak bir hikayenin kahramanı oldun”.

Arda Turan mesajının devamında Necip Uysal’a futbol sonrası yaşamında da mutluluk dileyerek, “Sana futbol hayatın kadar güzelliklerle dolu, yüzünün hep güldüğü bir gelecek diliyorum. Yolun açık olsun güzel kardeşim” ifadelerini kullandı.

Arda Turan, duygu dolu sözlerle veda etti
Başlık ResmiArda Turan, duygu dolu sözlerle veda etti

NECİP UYSAL’DAN ARDA TURAN’A CEVAP

Necip Uysal da Arda Turan’ın paylaşımına kayıtsız kalmadı. Tecrübeli futbolcu, Turan’a teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

Çok kıymetli Arda Hocam, bu güzel sözleri senden duymak benim için büyük bir onur. Umarım bundan sonraki hikayem de seninki kadar güzel ve başarılı olur.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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