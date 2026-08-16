Osimhen'den transfer sinyali! Arsenal sorusuna dikkat çeken cevap

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in Arsenal'e transfer olacağı iddiaları yeniden gündeme gelirken, Nijeryalı forvetten geleceği hakkında dikkat çeken bir açıklama geldi.

Transfer dönemlerinin değişmez isimlerinden Victor Osimhen'in adı bir kez daha Premier Lig ekipleriyle anılmaya başladı. Galatasaray forması giyen Nijeryalı golcü için Arsenal'in devreye girebileceği öne sürülürken, yıldız futbolcudan transfer iddialarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

Osimhenden transfer sinyali! Arsenal sorusuna dikkat çeken cevap

ARSENAL İDDİALARI GÜNDEMDE

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Arsenal, Galatasaray ile yaptığı bazı transfer görüşmeleri sırasında Victor Osimhen'i de gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların Ethan Nwaneri ve Gabriel Martinelli için temaslarda bulunduğu, bu görüşmeler sırasında Osimhen'in de Arsenal'in radarına girdiği belirtildi.

Martinelli'nin İstanbul'a transferi konusunda olumsuz cevap vermesinin ardından Osimhen konusunda ise farklı bir tablo ortaya çıktı. Arsenal'in, bonservis değeri yaklaşık 58 milyon sterlin olarak gösterilen golcü oyuncuyla ilgilenebileceği iddia edildi.

Osimhenden transfer sinyali! Arsenal sorusuna dikkat çeken cevap

OSIMHEN'DEN 'BEKLEYİP GÖRECEĞİZ' MESAJI

Transfer söylentileri hakkında konuşan Osimhen, Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmayacağı konusunda net bir mesaj vermekten kaçındı.

Nijeryalı yıldız, "Transfer dönemlerinde her zaman söylentiler olur. Ben kendi işime bakacağım. Şu anda işime ve hazırlıklarıma odaklanıyorum. Sonrasında göreceğiz ve daha fazla düşüneceğiz" ifadelerini kullandı. Osimhen'in bu sözleri, Galatasaray'daki geleceği konusunda kapıyı tamamen kapatmadığı şeklinde yorumlandı.

Osimhenden transfer sinyali! Arsenal sorusuna dikkat çeken cevap

PREMIER LİG HAYALİNİ DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Victor Osimhen, 2023 yılında Napoli formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından Premier Lig'de oynama hedefinin bulunduğunu açıkça dile getirmişti.

O dönem yaptığı açıklamada Premier Lig'in dünyanın en güçlü liglerinden biri olarak görüldüğünü belirten Osimhen, bir gün İngiltere'de forma giymek istediğini söylemişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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