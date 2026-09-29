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Spor

MHK depreminde yeni gelişme! Eski hakem açıkladı: "Tanık" olarak çağrıldım

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MHK depreminde yeni gelişme! Eski hakem açıkladı:
Başlık ResmiMHK depreminde yeni gelişme! Eski hakem açıkladı: Tanık olarak çağrıldım

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişinin, "evrakta sahtecilik" ve "mobbing" suçlamasıyla gözaltına alındığı operasyon sonrası yeni bir gelişme yaşandı. Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, "Tanık ifademe başvurulmak üzere Vatan Emniyete davet edildim" açıklamasını yaptı.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin, MHK Üyesi Sebahattin Şahin, eski MHK Üyesi Yunus Yıldırım, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, TFFHGD İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ve TFFHGD İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif''e yönelik gözaltı işlemleri uygulandı; ikamet, iş yeri ve ofislerde adli aramalar gerçekleştirildi.

Ferhat Gündoğdu
Başlık ResmiFerhat Gündoğdu

Türk futbolunun gündemine oturan MHK operasyonu sonrası eski hakem Deniz Ateş Bitnel'den çarpıcı bir paylaşım geldi.

Deniz Ateş Bitnel
Başlık ResmiDeniz Ateş Bitnel

Kasım 2029'da hakemlik kariyerine nokta koyan Bitnel, X hesabından "Tanık ifademe başvurulmak üzere Vatan Emniyet'e davet edildim" ifadelerini kullandı.

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Deniz Ateş Bitnel, "Futbolu kirletenlerden kurtulmak için, mobbing'e uğrayan genç hakem kardeşlerimin sesi olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasında bulundu.

HAKEM ALİ TUNA'DAN PAYLAŞIM

Sınav kağıdının aleyhine değiştirildiği bilirkişi raporuyla tespit edilen ve hakem Ali Tuna da bir paylaşım yaptı. Tuna, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 7 kişinin gözaltına alındığı operasyon sonrası "Haklıysan korkma HAK senin korur" mesajını yazdı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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