Hiroşima'ya atılan atom bombası sonrası bölgede yetişen tek bitki olan mabet ağacı yaprağı, özellikle sınav döneminde çok talep görüyor. İçinde 40 bileşen olan, ilaç sektöründe ham madde olarak da kullanılan bitkinin çayı hafızayı güçlendiriyor.

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Atom bombası atılan Hiroşima'da sağ kalan mabet ağacının hastalara şifa olduğu belirtiliyor. Unutkanlık, kulak çınlaması, el titremesini önleme gibi faydaları olan bitki, yaklaşık bin yıl yaşayabiliyor.

SINAV DÖNEMLERİNDE TALEP ÇOK

Birçok ilaç sektöründe ham madde olarak da kullanılan bitki, özellikle sınav dönemlerinde yoğun rağbet görüyor. Yapraklarında 40 farklı bileşen bulunduran bitki, kılcal damarlara etkisinden dolayı beyne giden kan akışını hızlandırdığı için unutkanlık sorununa çözüm oluyor.

Atom bombasından kalan şifa! Bin yıl yaşayabilen bitki hafızayı güçlendiriyor, öğrencilerden talep çok

“ANTİOKSİDAN BİR BİTKİ”

Aktar Orhun Özfidancı, demlenerek tüketilen bitkinin faydalarını şöyle anlattı:

Mabet ağacı bitkisini genellikle sınav döneminde öğrenciler kullanıyor. Çünkü unutkanlığa ve hafızaya faydalı olan bir bitki. Farklı etkileri de mevcut örneğin kulak çınlamasına, el titremelerine de faydası mevcut ve antioksidan bir bitki. Düzenli bir şekilde kullanıldığında faydasını görenler var. Kılcal damarlara etkisi olan bir bitki olduğu için beyne kan akışını biraz daha hızlandırıyor.

Atom bombasından kalan şifa! Bin yıl yaşayabilen bitki hafızayı güçlendiriyor, öğrencilerden talep çok

“KULAK ÇINLAMASI OLANLAR TERCİH EDİYOR”

Özfidancı “Bu bitkiyle kapsülleri, hapları ve vitamin değeri yüksek olduğu için vitaminli ürünlerde yapılmaktadır. Çok talep olan bir ürün, her sınav döneminde kullananlar ya da kulak çınlaması olanlar tercih ediyor. Kılcal damarlara etkisi olan bir bitki olduğu için beyne kan akışını biraz daha hızlandırıyor. Kan sulandırıcı özelliği de var ama kan sulandırıcı ilaç kullanan vatandaşların bu bitkiyi doktor gözetiminde kullanması gerekiyor" dedi.

Atom bombasından kalan şifa! Bin yıl yaşayabilen bitki hafızayı güçlendiriyor, öğrencilerden talep çok

“GÜNDE BİR DEFA KULLANILABİLİR”

Bitkinin kökenin Asya Bölgesi olduğunu belirten Özfidancı, şöyle konuştu:

Hiroşima'ya dayanan, direnç sağlayan, o günden bugüne kadar gelen ve çoğu ilaç sektöründe ham madde olarak kullanılan bir ürün. Bu yüzden vatandaşların gönül rahatlığıyla kullanabileceği bitkiler listesinde olan bir ürün. Kullanım olarak iki bardak sıcak suya bir tutam atılıyor. 5-10 dakika içerisinde demlenerek bir bardak sabah bir bardak akşam veya günde bir defa kullanılabilir. Zaten ürünün kapsülleri ve ya hapları da mevcut. Eczanelerden de aktarlardan da alınabilir. İlaç kullanmak istemeyen hafıza, unutkanlık problemi olanlar doktor gözetiminde bu bitkiyi kullanabilirler.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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