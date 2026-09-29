Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

Atom bombasından kalan şifa! Bin yıl yaşayabilen bitki hafızayı güçlendiriyor, öğrencilerden talep çok

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Hiroşima'ya atılan atom bombası sonrası bölgede yetişen tek bitki olan mabet ağacı yaprağı, özellikle sınav döneminde çok talep görüyor. İçinde 40 bileşen olan, ilaç sektöründe ham madde olarak da kullanılan bitkinin çayı hafızayı güçlendiriyor.

Kaydet
|

Atom bombası atılan Hiroşima'da sağ kalan mabet ağacının hastalara şifa olduğu belirtiliyor. Unutkanlık, kulak çınlaması, el titremesini önleme gibi faydaları olan bitki, yaklaşık bin yıl yaşayabiliyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Üşüttü sanmışlardı, gerçek bambaşka çıktı! Meğer hastalığı başkaymış… “İkinci hayatıma başladım”
SAĞLIK

Üşüttü sanmışlardı, gerçek bambaşka çıktı! Meğer hastalığı başkaymış… “İkinci hayatıma başladım”

SINAV DÖNEMLERİNDE TALEP ÇOK

Birçok ilaç sektöründe ham madde olarak da kullanılan bitki, özellikle sınav dönemlerinde yoğun rağbet görüyor. Yapraklarında 40 farklı bileşen bulunduran bitki, kılcal damarlara etkisinden dolayı beyne giden kan akışını hızlandırdığı için unutkanlık sorununa çözüm oluyor.

Atom bombasından kalan şifa! Bin yıl yaşayabilen bitki hafızayı güçlendiriyor, öğrencilerden talep çok
Başlık ResmiAtom bombasından kalan şifa! Bin yıl yaşayabilen bitki hafızayı güçlendiriyor, öğrencilerden talep çok

“ANTİOKSİDAN BİR BİTKİ”

Aktar Orhun Özfidancı, demlenerek tüketilen bitkinin faydalarını şöyle anlattı:

Mabet ağacı bitkisini genellikle sınav döneminde öğrenciler kullanıyor. Çünkü unutkanlığa ve hafızaya faydalı olan bir bitki. Farklı etkileri de mevcut örneğin kulak çınlamasına, el titremelerine de faydası mevcut ve antioksidan bir bitki. Düzenli bir şekilde kullanıldığında faydasını görenler var. Kılcal damarlara etkisi olan bir bitki olduğu için beyne kan akışını biraz daha hızlandırıyor.

Atom bombasından kalan şifa! Bin yıl yaşayabilen bitki hafızayı güçlendiriyor, öğrencilerden talep çok
Başlık ResmiAtom bombasından kalan şifa! Bin yıl yaşayabilen bitki hafızayı güçlendiriyor, öğrencilerden talep çok

“KULAK ÇINLAMASI OLANLAR TERCİH EDİYOR”

Özfidancı “Bu bitkiyle kapsülleri, hapları ve vitamin değeri yüksek olduğu için vitaminli ürünlerde yapılmaktadır. Çok talep olan bir ürün, her sınav döneminde kullananlar ya da kulak çınlaması olanlar tercih ediyor. Kılcal damarlara etkisi olan bir bitki olduğu için beyne kan akışını biraz daha hızlandırıyor. Kan sulandırıcı özelliği de var ama kan sulandırıcı ilaç kullanan vatandaşların bu bitkiyi doktor gözetiminde kullanması gerekiyor" dedi.

Atom bombasından kalan şifa! Bin yıl yaşayabilen bitki hafızayı güçlendiriyor, öğrencilerden talep çok
Başlık ResmiAtom bombasından kalan şifa! Bin yıl yaşayabilen bitki hafızayı güçlendiriyor, öğrencilerden talep çok

“GÜNDE BİR DEFA KULLANILABİLİR”

Bitkinin kökenin Asya Bölgesi olduğunu belirten Özfidancı, şöyle konuştu:

Hiroşima'ya dayanan, direnç sağlayan, o günden bugüne kadar gelen ve çoğu ilaç sektöründe ham madde olarak kullanılan bir ürün. Bu yüzden vatandaşların gönül rahatlığıyla kullanabileceği bitkiler listesinde olan bir ürün. Kullanım olarak iki bardak sıcak suya bir tutam atılıyor. 5-10 dakika içerisinde demlenerek bir bardak sabah bir bardak akşam veya günde bir defa kullanılabilir. Zaten ürünün kapsülleri ve ya hapları da mevcut. Eczanelerden de aktarlardan da alınabilir. İlaç kullanmak istemeyen hafıza, unutkanlık problemi olanlar doktor gözetiminde bu bitkiyi kullanabilirler.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"EĞİLMİYORSA KOPAR KAFASINI"
MHK operasyonunda yazışmalar ortaya çıktı
FUTBOLA DEV OPERASYON!
FUTBOLA DEV OPERASYON!
MHK Başkanı ve 6 üye gözaltına alındı
'TÜM ÜLKE GÖRECEK'
'TÜM ÜLKE GÖRECEK'
Koç'un Gündoğdu isyanı paylaşım rekoru kırıyor
ENFLASYON İÇİN YENİ TAHMİN!
ENFLASYON İÇİN YENİ TAHMİN!
Memur ve emekli zammında hesap değişti
ALTINDA ALIM FIRSATI GELDİ Mİ?
ALTINDA ALIM FIRSATI GELDİ Mİ?
2 kritik veri için nefesler tutuldu
'TANIK OLARAK ÇAĞRILDIM'
'TANIK OLARAK ÇAĞRILDIM'
MHK depreminde yeni gelişme: Eski hakem açıkladı
TARİH BELLİ OLDU
TARİH BELLİ OLDU
Yerli telefonda ilk model 2027’nin ilk yarısında satışta
SİZİN DE BAŞINIZA GELEBİLİR
SİZİN DE BAŞINIZA GELEBİLİR
AYM'den kıdem hakkıyla ilgili dikkat çeken karar
"İKİNCİ HAYATIMA BAŞLADIM"
Üşüttü sanmışlardı, gerçek bambaşka çıktı
GÖZLERİNİ OYUP DARBETTİ
GÖZLERİNİ OYUP DARBETTİ
Engelli bakım merkezinde dehşet
'BU KADAR BASİT'
'BU KADAR BASİT'
"Büyük hata" dedi, flaş Berke çağrısı geldi
HER BİRİ GÜN GÜN ÇÖKÜYOR!
HER BİRİ GÜN GÜN ÇÖKÜYOR!
40 dükkanda korkutan görüntü! Esnaf diken üstünde
GALATASARAYLILARI MEST ETTİ
GALATASARAYLILARI MEST ETTİ
Mancini, Bursa'da stattan ayrılırken tek kelime söyledi
AKILALMAZ GÖRÜNTÜ KAMERADA
AKILALMAZ GÖRÜNTÜ KAMERADA
Sular altında kalan sokakta köpekbalığı yüzdü
"ÇOCUKLARIMIZ TEHLİKEDE"
Okul duvarına yazdılar, mahalleli isyan etti
ÜNLÜ ÇİFTTEN DUBAİ HAMLESİ
ÜNLÜ ÇİFTTEN DUBAİ HAMLESİ
Fon soruşturması öncesi oturum izni başvurusu yapmışlar
ŞÜPHELİLER EN YAKININDAN ÇIKTI
ŞÜPHELİLER EN YAKININDAN ÇIKTI
Ünlü gazetenin yöneticisine silahlı saldırı! Zamanı ise mânidar
BES’İ OLANLAR DİKKAT!
BES’İ OLANLAR DİKKAT!
Birikimler için altın ve borsa uyarısı geldi
İKİ ÖLÜMDE DİKKAT ÇEKEN DETAY
İKİ ÖLÜMDE DİKKAT ÇEKEN DETAY
Doktor Tamer soruşturmanın kilit ismiydi
ZAM ŞAMPİYONU ŞAŞIRTTI!
ZAM ŞAMPİYONU ŞAŞIRTTI!
Fiyatı bir ayda yüzde 60 yükseldi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
California’da tek kullanımlık elektronik sigaralara yasak geliyor! Tarih belli, ihlal edene para cezası yolda
Bir ülkede daha tek kullanımlık elektronik sigaralara yasak geliyor!
Kaydet
Sizin de başınıza gelebilir! AYM'den kıdem hakkıyla ilgili dikkat çeken karar
AYM'den kıdem hakkıyla ilgili dikkat çeken karar
Kaydet
Tartıştığı İETT şoförüne yolda barikat kurdu! Yolu kapatıp dakikalarca bekledi
Tartıştığı İETT şoförüne yolda barikat kurdu! Yolu kapatıp dakikalarca bekledi
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.