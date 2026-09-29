Bursa'da yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi! Park halindeki araçlara çarpıp ters döndü

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, sabah saatlerinde yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araçlara şiddetle çarparak ters döndü. Yenikent Mahallesi'nde meydana gelen ve güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada, takla atan araçtaki 3 kişi yaralanırken park halindeki 3 otomobilde de maddi hasar oluştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine hızla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Osmangazi Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIOsmangazi

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