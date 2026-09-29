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Dünya

ABD’de panik anları! Sular altında kalan sokakta köpekbalığı yüzdü

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ABD’nin New Jersey eyaletinde etkili olan Kuzeydoğu (Nor’easter) fırtınası, şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarlarla hayatı olumsuz etkiledi. Yollar ve evler sular altında kalırken, Barnegat Körfezi’nin taşması sonucu bir köpekbalığının sokakta yüzdüğü görüldü. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülere yorum yağdı.

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ABD’nin New Jersey eyaletinde etkili olan Kuzeydoğu fırtınası, bölgede günlük hayatı adeta durma noktasına getirdi. Şiddetli yağışların ardından çok sayıda bölgede su baskınları yaşanırken, bazı yollar ulaşıma kapandı, evleri su bastı. Fırtına nedeniyle yüzlerce uçuşun da iptal edildiği bildirildi.

ABD’de panik anları! Sular altında kalan sokakta köpekbalığı yüzdü
Başlık ResmiABD’de panik anları! Sular altında kalan sokakta köpekbalığı yüzdü

Fırtınanın New Jersey ve Delaware başta olmak üzere ABD’nin kuzeydoğusundaki eyaletlerde etkisini artırması beklenirken, bölgede 70 binden fazla hanenin elektriksiz kaldığı belirtildi. Saatte yaklaşık 113 kilometreye ulaşan rüzgarlar, elektrik kesintilerinin yanı sıra kıyı bölgelerinde taşkınlara neden oldu.

ABD’de panik anları! Sular altında kalan sokakta köpekbalığı yüzdü
Başlık ResmiABD’de panik anları! Sular altında kalan sokakta köpekbalığı yüzdü

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

New Jersey’deki Surf City'de ise sel sularının arasında görülen bir köpekbalığı dikkat çekti. ABC News’in elde ettiği görüntülerde, bir köpekbalığının sırt yüzgecinin suyun yüzeyine çıktığı görüldü. Görüntüyü kaydeden bir kadının, "Bu küçük bir köpekbalığı mı? Aman Allah'ım, bu tarafa doğru geliyor." dediği duyuldu.

ABD’de panik anları! Sular altında kalan sokakta köpekbalığı yüzdü
Başlık ResmiABD’de panik anları! Sular altında kalan sokakta köpekbalığı yüzdü

İddiaya göre balık, Barnegat Körfezi’nin taşması ve Surf City’nin yaklaşık 1,2 metre yüksekliğindeki sel sularıyla kaplanmasının ardından Long Beach Adası’ndaki bir evin yakınına kadar geldi.

Kuzeydoğu fırtınasının Doğu Kıyısı boyunca etkisini sürdürmesi beklenirken, yetkililer bölgede yaşayanları yeni su baskınları ve yol kapanmalarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle elektrik kesintilerinin de devam ettiği bildirildi.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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