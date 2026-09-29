35 ilde uyuşturucu operasyonu! 172 şüpheli tutuklandı
35 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 264 şüpheli yakalandı, şüphelilerden 172'si tutuklandı. Operasyonun detaylarını açıklayan İçişleri Bakanlığı şüphelilerin yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaparak uyuşturucu üretimine kaynak sağladıklarını, sosyal medya üzerinden uyuşturucu sattıklarını paylaştı.
“Uyuşturucu Madde Satıcılarına ve Yasa Dışı Kenevir Ekimine” yönelik 35 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 264 şüpheli yakalandı, şüphelilerden 172'si tutuklandı. 92'si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
HEM EKİP HEM SATMIŞLAR
Operasyonların detaylarını açıklayan İçişleri Bakanlığı, şüphelilerin uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttüklerini, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıklarını, yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaparak uyuşturucu üretimine kaynak sağladıklarını belirtti.
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Bakanlık açıklamasında “Uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesi, yasa dışı ekim alanlarının tespiti ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” mesajı verildi.
172 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
35 ilde düzenlenen operasyonların detayları, İçişleri Bakanlığı’nın paylaşımında şöyle açıklandı:
Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda;
- 653 kg uyuşturucu madde ile
- 410 bin 412 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
- 1 milyon 229 bin adet kök kenevir ve skunk imha edildi.
Operasyonlarda 264 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 172'si tutuklandı. 92'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca;
- 2 bin 205 narkotik ve asayiş ekibi,
- 11 bin 25 personel ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin de katılımıyla 35 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
- Uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri,
- Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları,
- Yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaparak uyuşturucu üretimine kaynak sağladıkları tespit edildi.