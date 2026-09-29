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9 yasa dışı bahis sitesine operasyon: 30 şüphelinin hesabında 4.1 milyarlık işlem hacmi!

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında Grandpashabet, Ramadabet, Merit Royalbet dahil birçok yasa dışı bahis sitesiyle ilişkili 30 kişi tespit edildi. Şüphelilerin son 3 yılda hesaplarında 4.1 milyar liralık işlem hacmi belirlendi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.

9 SİTE - 30 ŞÜPHELİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet (Yasa Dışı Bahis) suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; Grandpashabet, Ramadabet, Merit Royalbet, Superbet, Maxwin, Asusbet, Venombet, Verabet, Mersobahis isimli (9) farklı yasadışı bahis sitesine hizmet veren yönetici, finans, canlı destek, teknik sorumlu ve ödeme sorumlusu olmak üzere toplam 30 şüpheli şahıs tespit edildi.

4.1 MİLYARLIK İŞLEM HACMİ

MASAK raporuna göre şüphelilerin hesaplarında 2023-2026 yıllarını kapsayan dönemde 4.1 milyar TL işlem hacmi olduğu tespit edilmiştir.

Şüphelilerin yakalanarak eylemlerinin sonlandırılması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce planlanan operasyon kapsamında; İstanbul merkezli olmak üzere 12 farklı ilde 30 şüpheli şahsa yönelik (İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Ankara, Denizli, Van, Hatay, Mersin, Iğdır, Ağrı, Manisa) 32 farklı adreste 29.09.2026 tarihinde eş zamanlı arama, el koyma ve yakalama faaliyeti icra edilmiş ve yasadışı bahis faaliyetlerinin icra edildiği ofis olarak olarak değerlendirilen adreslerde; ilgili bahis sitelerine ait çok sayıda sunucu şifreleri, sözde call center görevini icra eden personellerin müşterilere okudukları hazır metinler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir.

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BANKA VE KRİPTO HESAPLARI BLOKE EDİLDİ

Suçtan elde edilen malvarlığı değerleri kapsamında olduğu değerlendirilen 30 şüpheliye ait 505 adet banka hesabı ile 82 kripto varlık cüzdanı hesabına bloke işlemi uygulanmıştır.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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