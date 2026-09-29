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İBB burs başvuru takvimi belli oldu! Genç Üniversiteli burs başvuru ekranı

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İBB burs başvuru takvimi belli oldu! Genç Üniversiteli burs başvuru ekranı
Başlık ResmiİBB burs başvuru takvimi belli oldu! Genç Üniversiteli burs başvuru ekranı

İBB Genç Üniversiteli burs desteğinin başvuru tarihi açıklandı. İstanbul’da üniversite eğitimi alan gençlere sunulan destek bu yıl da devam ediyor. Burstan faydalanmak isteyen öğrenciler İBB burs başvuru tarihi başta olmak üzere sürecin ayrıntılarını merak ediyor. Peki, İBB Genç Üniversiteli burs başvurusu ne zaman başlayacak/bitecek?

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Genç Üniversiteli Eğitim Desteği’nden faydalanmak isteyen üniversite öğrencileri İBB'nin yeni dönem burs başvuru takvimine odaklanmıştı. 2026-2027 dönemi burs başvuru sürecinin ayrıntıları belli oldu. Eğitim yardımı başvuruları ve evrak işlemleri web sayfası gencuniversiteli.ibb.istanbul üzerinden gerçekleştirilebilecek.

İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK/BİTECEK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genç Üniversiteli Sosyal Desteği başvuru tarihleri açıklandı.

Programa başvurular 29 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve 23 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu yıl da kişi başı 20.000 TL ile genç üniversitelilere destek verilecek.

İBB burs başvuru takvimi belli oldu! Genç Üniversiteli burs başvuru ekranı
Başlık ResmiİBB burs başvuru takvimi belli oldu! Genç Üniversiteli burs başvuru ekranı

İBB BURS BAŞVURUSU ŞARTLARI

Başvuru Genel Koşulları
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *
Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Öğrencisi Olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak
Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İBB BURS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Öğrenci belgesi
Öğrencinin not durumunu gösteren transkript
Bursluluk belgesi
Öğrenci bekar ve 30 yaşından büyük ise Kendisinin ve Ailesinin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)
Öğrenci Evli ise öğrencinin kendi ve eşinin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)
Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu
Varsa Okuyan kardeşlerin öğrenci belgesi (öğrenimine devam eden kardeşler dikkate alınacaktır. Açık öğretim ve Uzaktan öğretim programlarında okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.)
Varsa Gazi Belgesi (Kendiniz veya Anne – Baba Gazi ise)
Varsa Şehit Belgesi (Şehadetname) (Şehit Çocuğu iseniz)
Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.
Adli Sicil Kaydınız (sabıka kaydı) web servis üzerinden sorgulanacaktır. Sorgulama bilgisine ulaşılmaması durumunda sistem tarafından belge istenilecektir.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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