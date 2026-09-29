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Diyarbakır'da 11 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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Diyarbakır'da 11 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Başlık ResmiDiyarbakırda 11 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Çermik Fen Lisesinde 11 öğrenci yedikleri yiyeceğin ardından karın ağırı şikayeti yaşamaya başladı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin tahlil sonuçları temiz çıktı.

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yedikleri yiyecekten rahatsızlandıklarını kaydedilen 11 öğrenci hastaneye sevk edildi. Gerçekleştirilen tetkiklerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Çermik Fen Lisesinde meydana geldi. Okulda eğitim gören 11 öğrenci, yedikleri yiyecekten sonra karın ağrısı şikayeti yaşadıklarını söyledi. Görevlilerin haber vermesi sonrasında olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Öğrenciler, okula gönderilen ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin sonrasında hastaneye sevk edildi. Yapılan muayene ve tetkiklerde herhangi bir zehirlenme bulgusuna rastlanılmadığı öğrenildi.

Öğrenciler işlemlerin sonrasında evlerine gönderildi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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