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Dünya

Görüntülerini çeken kişinin telefonunu nehre atmıştı! Başbakan Magyar hakkında dikkat çeken karar

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Görüntülerini çeken kişinin telefonunu nehre atmıştı! Başbakan Magyar hakkında dikkat çeken karar
Başlık ResmiGörüntülerini çeken kişinin telefonunu nehre atmıştı! Başbakan Magyar hakkında dikkat çeken karar

Macaristan Parlamentosu, Başbakan Peter Magyar'ın da aralarında bulunduğu 3 milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırdı. 2024'te Budapeşte'deki bir eğlence mekanında kendisini kayda alan kişinin telefonunu alıp Tuna Nehri'ne attığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Magyar, söz konusu eylemin hırsızlık olarak değerlendirilmesine karşı çıktı. Diğer iki milletvekilinin dokunulmazlıkları ise farklı soruşturmalar kapsamında askıya alındı.

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Macaristan Parlamentosu tarafından Başbakan Peter Magyar'ın da aralarında bulunduğu 3 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı.

3 MİLLETVEKİLİNİN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILDI

Macaristan basınındaki haberlere göre, parlamentoda düzenlenen olağanüstü oturumda, Başbakan Magyar ile Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) Milletvekili Balazs Hanko ve Hristiyan Demokrat Halk Partisi (KDNP) Milletvekili Miklos Sesztak'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması yönündeki teklifler, 139'ar oyla kabul edildi. Oylamalarda "karşı" oy veya "çekimser" oy kullanılmazken, muhalefetteki eski Başbakan Viktor Orban'ın partisi Fidesz ile KDNP milletvekilleri oylamaya katılmadı.

Görüntülerini çeken kişinin telefonunu nehre atmıştı! Başbakan Magyar hakkında dikkat çeken karar
Başlık ResmiGörüntülerini çeken kişinin telefonunu nehre atmıştı! Başbakan Magyar hakkında dikkat çeken karar

KENDİSİNİ GÖRÜNTÜLEYEN KİŞİNİN TELEFONUNU NEHRE ATMIŞTI

Magyar hakkındaki soruşturma, 21 Haziran 2024'te Budapeşte'deki bir gece kulübünde kendisini cep telefonuyla görüntüleyen kişinin telefonunu aldığı ve daha sonra telefonu Tuna Nehri'ne attığı iddiasına dayanıyor. Telefon, daha sonra dalgıçların yardımıyla sudan çıkarıldı.

Hakkındaki soruşturma kapsamında dokunulmazlığının kaldırılmasını kendisi de talep eden Magyar, davranışının hırsızlık teşkil ettiği iddiasını reddetti ve davanın siyasi gerekçelerle açıldığını savundu.

Görüntülerini çeken kişinin telefonunu nehre atmıştı! Başbakan Magyar hakkında dikkat çeken karar
Başlık ResmiGörüntülerini çeken kişinin telefonunu nehre atmıştı! Başbakan Magyar hakkında dikkat çeken karar

Söz konusu olayla ilgili daha önce Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) Magyar'ın dokunulmazlığının kaldırılması talep edilmiş ancak AP, bu talebi kabul etmemişti. Magyar'ın mayısta Macaristan Parlamentosuna milletvekili olarak girmesinin ardından soruşturma yeniden başlatıldı ve Savcılık bu kez Macaristan Parlamentosundan dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

Eski Başbakan Orban döneminde bakanlık yapan Hanko ve Sesztak'ın dokunulmazlıkları ise farklı soruşturmalar kapsamında askıya alındı. Hanko, "Ulusal Kültür Fonu kaynaklarının kullanımıyla ilgili görevi kötüye kullanma", Sesztak ise "rüşvet kabulü ve diğer suçlar" şüphesiyle soruşturuluyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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