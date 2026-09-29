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Yaşam

Yürekleri ısıtan görüntü! Yağmur altında İstiklal Marşı'nı okudu

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Hatay’da ilkokul öğrencisi Asel Mina, yağmur yağdığı sırada okunan İstiklal Marşı’na ıslanarak eşlik etti. Küçük kızın hareketi takdir topladı.

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde haftanın ilk günü yağışlı hava etkilisini gösterdi.

İlçede bulunan Gazi İlköğretim Okulu’nda öğrenciler, yağış nedeniyle İstiklal Marşı’nı sınıflarında okudu.

Yürekleri ısıtan görüntü! Yağmur altında İstiklal Marşını okudu
Başlık ResmiYürekleri ısıtan görüntü! Yağmur altında İstiklal Marşını okudu

YAĞMUR ALTINDA OKUDU

İstiklal Marşı’nın okunduğu sırada okul bahçesinde olan Asel Mina Teke, yağmur altında eşlik etti.

Davranışıyla takdir toplayan küçük kızın o anları öğretmeni tarafından kaydedildi. Görüntüler, izleyenleri gururlandırdı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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