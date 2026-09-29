Yürekleri ısıtan görüntü! Yağmur altında İstiklal Marşı'nı okudu
Hatay’da ilkokul öğrencisi Asel Mina, yağmur yağdığı sırada okunan İstiklal Marşı’na ıslanarak eşlik etti. Küçük kızın hareketi takdir topladı.
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde haftanın ilk günü yağışlı hava etkilisini gösterdi.
İlçede bulunan Gazi İlköğretim Okulu’nda öğrenciler, yağış nedeniyle İstiklal Marşı’nı sınıflarında okudu.
YAĞMUR ALTINDA OKUDU
İstiklal Marşı’nın okunduğu sırada okul bahçesinde olan Asel Mina Teke, yağmur altında eşlik etti.
Davranışıyla takdir toplayan küçük kızın o anları öğretmeni tarafından kaydedildi. Görüntüler, izleyenleri gururlandırdı.
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