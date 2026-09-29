Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

A101 aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim Perşembe! A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta neler var?

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
A101 aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim Perşembe! A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta neler var?
Başlık ResmiA101 aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim Perşembe! A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta neler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim Perşembe günü satışa çıkacak yeni ürünlerle alışveriş yapacakların gündemine girdi. A101 Aldın Aldın kataloğunda elektronik, beyaz eşya, mutfak gereçleri, spor ürünleri, kişisel bakım cihazları ve ev düzenleme ürünleri yer alırken fiyat listesi de merak ediliyor.

Kaydet
|

A101'in 1 Ekim 2026 tarihli Aldın Aldın kataloğunda bu hafta çok sayıda farklı ürün grubu bulunuyor. Katalogda televizyon ve beyaz eşyanın yanı sıra espresso makinesi, mısır patlatma makinesi, gıda kurutucu, IPL lazer epilasyon cihazı, elektrikli bisiklet, pelet soba, pilates ve yoga ürünleri ile mutfak gereçleri dikkat çekiyor. Güncel katalog 1-8 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak şekilde yayımlandı.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 1 EKİM PERŞEMBE

Espresso Makinesi 15.999 TL

Şarjlı Dik Süpürge 11.499 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim Perşembe! A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta neler var?
Başlık ResmiA101 aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim Perşembe! A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta neler var?

65" Frameless 4K UHD Google Qled Tv 26.999 TL

55" Frameless 4K UHD webOS Smart QLED TV 18.999 TL

32" Frameless HD Ready Android 14 Smart QLED TV 7.999 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim Perşembe! A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta neler var?
Başlık ResmiA101 aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim Perşembe! A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta neler var?

No Frost Buzdolabı 27.999 TL

Çamaşır Makinesi 9 KG 18.999 TL

Bulaşık Makinesi 4 Programlı 14.999 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim Perşembe! A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta neler var?
Başlık ResmiA101 aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim Perşembe! A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta neler var?

Mısır Patlatma Makinesi 1.099 TL

Tam Otomatik Kahve Makinesi 9.999 TL

Gıda Kurutucu 1.599 TL

Kahve ve Baharat Öğütücü 999 TL

IPL Lazer Epilasyon Cihazı 2.499 TL

Şarjlı Sporcu Masaj Aleti 499 TL

Izgara & Tost Makinesi 2000 W 2.499 TL

Cam Kettle 1,8 L 999 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim Perşembe! A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta neler var?
Başlık ResmiA101 aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim Perşembe! A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta neler var?

VB5 Elektrikli Bisiklet 29.990 TL

VMP1 4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet 279.990 TL

RSX7 150 CC Benzinli Motosiklet 109.990 TL

GPX Demon GR250R Motosiklet 179.990 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim Perşembe! A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta neler var?
Başlık ResmiA101 aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim Perşembe! A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta neler var?

Dikey Şişme Boks Torbası 999 TL

Katlanır Şınav ve Egzersiz Tahtası 479 TL

Dart Seti 379 TL

Profesyonel Pilates & Yoga Matı 499 TL

Pilates Seti 199 TL

Dambıl Seti 1 Kg 299 TL

9 Tekerlekli Selülit Giderici Masaj Rulosu 229 TL

Ayarlanabilir Sayaçlı El Yayı 129 TL

Denge Ayarlı Barfiks Barı 699 TL

Yoga Silindiri 299 TL

Pilates Topu ve Pompa 65 cm 349 TL

Ayarlanabilir Barfiks Demiri 399 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim Perşembe! A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta neler var?
Başlık ResmiA101 aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim Perşembe! A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta neler var?

Basık Tencere 24 cm 799 TL

Cezve 229 TL

Derin Tencere 20 cm 699 TL

Çift Cidarlı Çiçekli French Press 499 TL

Metal Stantlı Seramik Sunumluk 299 TL

8 Bölmeli Saklama Kabı 299 TL

Aynalı Yuvarlak Gold Tepsi 139 TL

Dönen Bambu Sunum Tablası 35 cm 199 TL

Oval Fırın Kabı 119 TL

Büyük Muffin Kalıbı 229 TL

Manuel Doğrayıcı 299 TL

Çift Taraflı Cam Demlik 189 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim Perşembe! A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta neler var?
Başlık ResmiA101 aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim Perşembe! A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta neler var?

Tekerlekli Füze Pelet Soba 5.699 TL

Modüler Raf 599 TL

3 Kapaklı Raflı Çok Amaçlı Dolap 2.999 TL

Ayaklı Mini Pelet Soba 2.999 TL

Akım Korumalı Masaüstü 3'lü Uzatma Kablosu 429 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim Perşembe! A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta neler var?
Başlık ResmiA101 aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim Perşembe! A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta neler var?

A101 ALDIN ALDIN KATALOĞUNDA BU HAFTA NELER VAR?

Çift Çekmeceli Organizer 149 TL

Düzenleyici Çeşitleri 149 TL

Büyük Basamaklı Tabure 299 TL

Küp Çerçeve 49,50 TL

5 Bölmeli Fanus Organizer 149 TL

Sıvı Sabunluk 84,50 TL

Karakter Lisanslı Yastık Kılıfı Seti 229 TL

Karakter Lisanslı Nevresim Seti 899 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim Perşembe! A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta neler var?
Başlık ResmiA101 aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim Perşembe! A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta neler var?

Kilitli Hatıra Defteri + Jel Kalem Set 159 TL

Sihirli Çizim Seti 659 TL

Işıklı Pop It 249 TL

Mega Boy Deniz Kızı Sticker Kitabım 159 TL

Eğitici Kitaplar Serisi 155 TL

Barbie'nin Uzaktan Kumandalı Arabası 849 TL

Kafesli Dinozor ve Aslan Araba 199 TL

Sepetli Blok Seti 58 Parça 439 TL

Pelüş Masa Kalemliği 139 TL

Figürlü Jel Kalem 2'li 99,50 TL

Basmalı Silgi 29,50 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim Perşembe! A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta neler var?
Başlık ResmiA101 aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim Perşembe! A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta neler var?

Kadın Parfüm 100 ml 399 TL

Vücut Spreyi 90 ml 149 TL

Erkek Deodorant 200 ml 249 TL

Erkek Parfüm 100 ml 399 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim Perşembe! A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta neler var?
Başlık ResmiA101 aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim Perşembe! A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta neler var?

Az Yağlı Yoğurt 5 KG 249 TL

Sürülebilir Labne 79,50 TL

Probiyotik Bowl 64 TL

Çikolatalı Süt 1L 89,50 TL

1 KG Siyah Zeytin 159,50 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim Perşembe! A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta neler var?
Başlık ResmiA101 aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim Perşembe! A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta neler var?

Kuru Meyve 200g 120 TL

Dondurularak Kurutulmuş Meyve 15g 79,50 TL

6'lı Maden Suyu 66 TL

Kavrulmuş Siirt Fıstığı 150g 219 TL

Vanilya Aromalı Matcha Latte 25 TL

Kavrulmuş Kabuklu Makedonya Fındığı 200g 179,50 TL

İLGİLİ HABERLER
Haftanın BİM kataloğu çıktı! 29-30 Eylül-2 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu
HABERLER
Haftanın BİM kataloğu çıktı! 29-30 Eylül-2 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu
Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
MHK BAŞKANI GÖZALTINDA
MHK BAŞKANI GÖZALTINDA
Futbol camiasını sarsan gelişme
POLİS KOYMAK YETMİYOR!
POLİS KOYMAK YETMİYOR!
Saldırıları önlemede uzmanından çarpıcı uyarı
İKİ ÖLÜMDE DİKKAT ÇEKEN DETAY
İKİ ÖLÜMDE DİKKAT ÇEKEN DETAY
Doktor Tamer soruşturmanın kilit ismiydi
ALTINDA DÜŞÜŞ BİTTİ Mİ?
ALTINDA DÜŞÜŞ BİTTİ Mİ?
Dev bankadan 1 Ekim uyarısı geldi
GALATASARAYLILARI MEST ETTİ
GALATASARAYLILARI MEST ETTİ
Mancini, Bursa'da stattan ayrılırken tek kelime söyledi
ZAM ŞAMPİYONU ŞAŞIRTTI!
ZAM ŞAMPİYONU ŞAŞIRTTI!
Fiyatı bir ayda yüzde 60 yükseldi
SAAT VEREREK UYARDILAR
SAAT VEREREK UYARDILAR
14 il için sarı kod! İstanbullular bugüne dikkat...
İFADESİNDE 3 İSİM VERDİ
İFADESİNDE 3 İSİM VERDİ
Kozinoğlu soruşturmasında dikkat çeken gelişme
BES’İ OLANLAR DİKKAT!
BES’İ OLANLAR DİKKAT!
Birikimler için altın ve borsa uyarısı geldi
MİLLİLERİN KÂBUS GECESİ
MİLLİLERİN KÂBUS GECESİ
İtalya'ya farklı kaybettik, 2'de 0 çektik
SİNCAR'DA DEVLETİN DÖNÜŞÜ
SİNCAR'DA DEVLETİN DÖNÜŞÜ
Terörsüz Türkiye'den Terörsüz Bölge'ye
"YUHALANMAYI HAK ETTİK"
Vincenzo Montella'dan istifa cevabı
BU İŞLEM HİÇ MASUM DEĞİL!
BU İŞLEM HİÇ MASUM DEĞİL!
Süresi dolan kredi kartını sakın kesmeyin
ASENSIO SAHNEYE ÇIKIYOR
ASENSIO SAHNEYE ÇIKIYOR
İsmail Kartal'ın planı ortaya çıktı
36 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
36 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme
29 GÜNDE 8 MAÇ!
29 GÜNDE 8 MAÇ!
Beşiktaş'ı bekleyen zorlu fikstür
3 AY SONRA YİNE AYNI KARAR!
3 AY SONRA YİNE AYNI KARAR!
Putin imzaladı, orduda dikkat çeken değişiklik
GENLE DE OYNAYACAK
GENLE DE OYNAYACAK
Yapay zekâ kısırlığa da çare oluyor!
FON KRİZİNE NET MESAJ
FON KRİZİNE NET MESAJ
'Milletin malına el uzatan karşısında bizi bulur'
SPK'DAN YENİ HAMLE
SPK'DAN YENİ HAMLE
Fon soruşturmasında 37 kişiye suç duyurusu
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Eylülde zam şampiyonu şaşırttı! Fiyatı bir ayda yüzde 60 yükseldi
Eylülde zam şampiyonu şaşırttı! Fiyatı bir ayda yüzde 60 yükseldi
Kaydet
İBB burs başvuru takvimi belli oldu! Genç Üniversiteli burs başvuru ekranı
Genç Üniversiteli burs başvurusu ne zaman başlayacak/bitecek?
Kaydet
Mancini stattan ayrılırken tek kelime söyledi: Galatasaraylıları mest etti
Mancini tek kelime söyledi: Galatasaraylıları mest etti
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.