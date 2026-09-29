A101 aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim Perşembe günü satışa çıkacak yeni ürünlerle alışveriş yapacakların gündemine girdi. A101 Aldın Aldın kataloğunda elektronik, beyaz eşya, mutfak gereçleri, spor ürünleri, kişisel bakım cihazları ve ev düzenleme ürünleri yer alırken fiyat listesi de merak ediliyor.

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A101'in 1 Ekim 2026 tarihli Aldın Aldın kataloğunda bu hafta çok sayıda farklı ürün grubu bulunuyor. Katalogda televizyon ve beyaz eşyanın yanı sıra espresso makinesi, mısır patlatma makinesi, gıda kurutucu, IPL lazer epilasyon cihazı, elektrikli bisiklet, pelet soba, pilates ve yoga ürünleri ile mutfak gereçleri dikkat çekiyor. Güncel katalog 1-8 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak şekilde yayımlandı.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 1 EKİM PERŞEMBE

Espresso Makinesi 15.999 TL

Şarjlı Dik Süpürge 11.499 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim Perşembe! A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta neler var?

65" Frameless 4K UHD Google Qled Tv 26.999 TL

55" Frameless 4K UHD webOS Smart QLED TV 18.999 TL

32" Frameless HD Ready Android 14 Smart QLED TV 7.999 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim Perşembe! A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta neler var?

No Frost Buzdolabı 27.999 TL

Çamaşır Makinesi 9 KG 18.999 TL

Bulaşık Makinesi 4 Programlı 14.999 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim Perşembe! A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta neler var?

Mısır Patlatma Makinesi 1.099 TL

Tam Otomatik Kahve Makinesi 9.999 TL

Gıda Kurutucu 1.599 TL

Kahve ve Baharat Öğütücü 999 TL

IPL Lazer Epilasyon Cihazı 2.499 TL

Şarjlı Sporcu Masaj Aleti 499 TL

Izgara & Tost Makinesi 2000 W 2.499 TL

Cam Kettle 1,8 L 999 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim Perşembe! A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta neler var?

VB5 Elektrikli Bisiklet 29.990 TL

VMP1 4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet 279.990 TL

RSX7 150 CC Benzinli Motosiklet 109.990 TL

GPX Demon GR250R Motosiklet 179.990 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim Perşembe! A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta neler var?

Dikey Şişme Boks Torbası 999 TL

Katlanır Şınav ve Egzersiz Tahtası 479 TL

Dart Seti 379 TL

Profesyonel Pilates & Yoga Matı 499 TL

Pilates Seti 199 TL

Dambıl Seti 1 Kg 299 TL

9 Tekerlekli Selülit Giderici Masaj Rulosu 229 TL

Ayarlanabilir Sayaçlı El Yayı 129 TL

Denge Ayarlı Barfiks Barı 699 TL

Yoga Silindiri 299 TL

Pilates Topu ve Pompa 65 cm 349 TL

Ayarlanabilir Barfiks Demiri 399 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim Perşembe! A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta neler var?

Basık Tencere 24 cm 799 TL

Cezve 229 TL

Derin Tencere 20 cm 699 TL

Çift Cidarlı Çiçekli French Press 499 TL

Metal Stantlı Seramik Sunumluk 299 TL

8 Bölmeli Saklama Kabı 299 TL

Aynalı Yuvarlak Gold Tepsi 139 TL

Dönen Bambu Sunum Tablası 35 cm 199 TL

Oval Fırın Kabı 119 TL

Büyük Muffin Kalıbı 229 TL

Manuel Doğrayıcı 299 TL

Çift Taraflı Cam Demlik 189 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim Perşembe! A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta neler var?

Tekerlekli Füze Pelet Soba 5.699 TL

Modüler Raf 599 TL

3 Kapaklı Raflı Çok Amaçlı Dolap 2.999 TL

Ayaklı Mini Pelet Soba 2.999 TL

Akım Korumalı Masaüstü 3'lü Uzatma Kablosu 429 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim Perşembe! A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta neler var?

A101 ALDIN ALDIN KATALOĞUNDA BU HAFTA NELER VAR?

Çift Çekmeceli Organizer 149 TL

Düzenleyici Çeşitleri 149 TL

Büyük Basamaklı Tabure 299 TL

Küp Çerçeve 49,50 TL

5 Bölmeli Fanus Organizer 149 TL

Sıvı Sabunluk 84,50 TL

Karakter Lisanslı Yastık Kılıfı Seti 229 TL

Karakter Lisanslı Nevresim Seti 899 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim Perşembe! A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta neler var?

Kilitli Hatıra Defteri + Jel Kalem Set 159 TL

Sihirli Çizim Seti 659 TL

Işıklı Pop It 249 TL

Mega Boy Deniz Kızı Sticker Kitabım 159 TL

Eğitici Kitaplar Serisi 155 TL

Barbie'nin Uzaktan Kumandalı Arabası 849 TL

Kafesli Dinozor ve Aslan Araba 199 TL

Sepetli Blok Seti 58 Parça 439 TL

Pelüş Masa Kalemliği 139 TL

Figürlü Jel Kalem 2'li 99,50 TL

Basmalı Silgi 29,50 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim Perşembe! A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta neler var?

Kadın Parfüm 100 ml 399 TL

Vücut Spreyi 90 ml 149 TL

Erkek Deodorant 200 ml 249 TL

Erkek Parfüm 100 ml 399 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim Perşembe! A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta neler var?

Az Yağlı Yoğurt 5 KG 249 TL

Sürülebilir Labne 79,50 TL

Probiyotik Bowl 64 TL

Çikolatalı Süt 1L 89,50 TL

1 KG Siyah Zeytin 159,50 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim Perşembe! A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta neler var?

Kuru Meyve 200g 120 TL

Dondurularak Kurutulmuş Meyve 15g 79,50 TL

6'lı Maden Suyu 66 TL

Kavrulmuş Siirt Fıstığı 150g 219 TL

Vanilya Aromalı Matcha Latte 25 TL

Kavrulmuş Kabuklu Makedonya Fındığı 200g 179,50 TL

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