A101 aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim Perşembe! A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta neler var?
A101 aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim Perşembe günü satışa çıkacak yeni ürünlerle alışveriş yapacakların gündemine girdi. A101 Aldın Aldın kataloğunda elektronik, beyaz eşya, mutfak gereçleri, spor ürünleri, kişisel bakım cihazları ve ev düzenleme ürünleri yer alırken fiyat listesi de merak ediliyor.
A101'in 1 Ekim 2026 tarihli Aldın Aldın kataloğunda bu hafta çok sayıda farklı ürün grubu bulunuyor. Katalogda televizyon ve beyaz eşyanın yanı sıra espresso makinesi, mısır patlatma makinesi, gıda kurutucu, IPL lazer epilasyon cihazı, elektrikli bisiklet, pelet soba, pilates ve yoga ürünleri ile mutfak gereçleri dikkat çekiyor. Güncel katalog 1-8 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak şekilde yayımlandı.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 1 EKİM PERŞEMBE
Espresso Makinesi 15.999 TL
Şarjlı Dik Süpürge 11.499 TL
65" Frameless 4K UHD Google Qled Tv 26.999 TL
55" Frameless 4K UHD webOS Smart QLED TV 18.999 TL
32" Frameless HD Ready Android 14 Smart QLED TV 7.999 TL
No Frost Buzdolabı 27.999 TL
Çamaşır Makinesi 9 KG 18.999 TL
Bulaşık Makinesi 4 Programlı 14.999 TL
Mısır Patlatma Makinesi 1.099 TL
Tam Otomatik Kahve Makinesi 9.999 TL
Gıda Kurutucu 1.599 TL
Kahve ve Baharat Öğütücü 999 TL
IPL Lazer Epilasyon Cihazı 2.499 TL
Şarjlı Sporcu Masaj Aleti 499 TL
Izgara & Tost Makinesi 2000 W 2.499 TL
Cam Kettle 1,8 L 999 TL
VB5 Elektrikli Bisiklet 29.990 TL
VMP1 4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet 279.990 TL
RSX7 150 CC Benzinli Motosiklet 109.990 TL
GPX Demon GR250R Motosiklet 179.990 TL
Dikey Şişme Boks Torbası 999 TL
Katlanır Şınav ve Egzersiz Tahtası 479 TL
Dart Seti 379 TL
Profesyonel Pilates & Yoga Matı 499 TL
Pilates Seti 199 TL
Dambıl Seti 1 Kg 299 TL
9 Tekerlekli Selülit Giderici Masaj Rulosu 229 TL
Ayarlanabilir Sayaçlı El Yayı 129 TL
Denge Ayarlı Barfiks Barı 699 TL
Yoga Silindiri 299 TL
Pilates Topu ve Pompa 65 cm 349 TL
Ayarlanabilir Barfiks Demiri 399 TL
Basık Tencere 24 cm 799 TL
Cezve 229 TL
Derin Tencere 20 cm 699 TL
Çift Cidarlı Çiçekli French Press 499 TL
Metal Stantlı Seramik Sunumluk 299 TL
8 Bölmeli Saklama Kabı 299 TL
Aynalı Yuvarlak Gold Tepsi 139 TL
Dönen Bambu Sunum Tablası 35 cm 199 TL
Oval Fırın Kabı 119 TL
Büyük Muffin Kalıbı 229 TL
Manuel Doğrayıcı 299 TL
Çift Taraflı Cam Demlik 189 TL
Tekerlekli Füze Pelet Soba 5.699 TL
Modüler Raf 599 TL
3 Kapaklı Raflı Çok Amaçlı Dolap 2.999 TL
Ayaklı Mini Pelet Soba 2.999 TL
Akım Korumalı Masaüstü 3'lü Uzatma Kablosu 429 TL
A101 ALDIN ALDIN KATALOĞUNDA BU HAFTA NELER VAR?
Çift Çekmeceli Organizer 149 TL
Düzenleyici Çeşitleri 149 TL
Büyük Basamaklı Tabure 299 TL
Küp Çerçeve 49,50 TL
5 Bölmeli Fanus Organizer 149 TL
Sıvı Sabunluk 84,50 TL
Karakter Lisanslı Yastık Kılıfı Seti 229 TL
Karakter Lisanslı Nevresim Seti 899 TL
Kilitli Hatıra Defteri + Jel Kalem Set 159 TL
Sihirli Çizim Seti 659 TL
Işıklı Pop It 249 TL
Mega Boy Deniz Kızı Sticker Kitabım 159 TL
Eğitici Kitaplar Serisi 155 TL
Barbie'nin Uzaktan Kumandalı Arabası 849 TL
Kafesli Dinozor ve Aslan Araba 199 TL
Sepetli Blok Seti 58 Parça 439 TL
Pelüş Masa Kalemliği 139 TL
Figürlü Jel Kalem 2'li 99,50 TL
Basmalı Silgi 29,50 TL
Kadın Parfüm 100 ml 399 TL
Vücut Spreyi 90 ml 149 TL
Erkek Deodorant 200 ml 249 TL
Erkek Parfüm 100 ml 399 TL
Az Yağlı Yoğurt 5 KG 249 TL
Sürülebilir Labne 79,50 TL
Probiyotik Bowl 64 TL
Çikolatalı Süt 1L 89,50 TL
1 KG Siyah Zeytin 159,50 TL
Kuru Meyve 200g 120 TL
Dondurularak Kurutulmuş Meyve 15g 79,50 TL
6'lı Maden Suyu 66 TL
Kavrulmuş Siirt Fıstığı 150g 219 TL
Vanilya Aromalı Matcha Latte 25 TL
Kavrulmuş Kabuklu Makedonya Fındığı 200g 179,50 TL