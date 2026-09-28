Haftanın BİM kataloğu çıktı! 29-30 Eylül-2 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu 29-30 Eylül ve 2 Ekim 2026 tarihli kataloğu çıktı. BİM'de bu hafta kahve çeşitlerinden mutfak ve ev ürünlerine kadar birçok ürün raflara gelirken 250 gram çekirdek kahve 295 TL, 12 parça çay seti 349 TL, çaydanlık 1.290 TL ve 24 parça porselen yemek takımı 3.190 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.
BİM 29 Eylül, 30 Eylül ve 2 Ekim aktüel ürünler kataloğu, yeni haftada satışa çıkacak gıda, temizlik, ev tekstili, mutfak ve elektronik ürünleriyle alışveriş yapacakların gündemine girdi. 29 Eylül Salı günü filtre kahve 249 TL, mısır yağı 469 TL, tereyağı 389 TL ve dana döner 349 TL fiyatıyla raflarda olacak. 30 Eylül Çarşamba günü evcil hayvan ürünleri ve ev ürünleri satışa çıkarken, 2 Ekim Cuma kataloğunda otomatik temizlik seti 1.490 TL, erkek pijama takımı 749 TL, kadın pijama takımı 829 TL, çaydanlık 1.290 TL ve Swiss Crystal tava 949 TL gibi ürünler dikkat çekiyor.
BİM AKTÜEL 29 EYLÜL 2026 KATALOĞU
Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 g - 299 TL
Peynir Çeşitleri 200 g - 99 TL
Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g - 399 TL
Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g - 369 TL
Yarım Yağlı Üçgen Peynir 16x12,5 g - 79 TL
Labne 3x180 g - 179 TL
Tam Yağlı Süzme Peynir 2x250 g - 139 TL
Süzme Yoğurt 400 g - 69 TL
Az Yağlı Yoğurt 3000 g - 145 TL
Laktozsuz Süt 1 L - 57 TL
%3 Yağlı Süt 1 L - 57,50 TL
Meyveli Yoğurt 90 g - 42,50 TL
Proteinli Kahveli Süt 400 ml - 59 TL
Ayran 200 ml - 11 TL
Yaban Mersinli Quark 140 g - 52,50 TL
Pasta Kreması 129 g - 59 TL
Pişirmeli Pastacı Kreması Çeşitleri - 29,50 TL
Meyveli Sos 77 g - 27,50 TL
Krem Şanti 216 g + Pudra Şekeri 150 g - 109 TL
3'lü Puding - 99 TL
Bitkisel Jel Çilek Aromalı 100 g - 35 TL
Süsleme Glazürü 76 g - 89 TL
Pembe Pudra Şekeri 5x15 g - 29,50 TL
Bitter Çikolatalı Sos 122 g - 49 TL
Kakao 2x25 g - 52 TL
2'li Jelatin 6 g - 23,50 TL
Pasta Süsü Çeşitleri 10 g - 23,50 TL
Sade Mozaik Pasta Bisküvisi 300 g - 39 TL
Pasta Tabanı Keki 320 g - 69 TL
Çekirdek Kahve 250 g - 295 TL
Hazır Kahve Çeşitleri 25'li - 189 TL
Aromalı Türk Kahvesi Çeşitleri 100 g - 49,50 TL
Karışım Kahve Çeşitleri 6x21,5 g - 69,50 TL
Çözünebilir Kahve 200 g - 279 TL
Çözünebilir Hindiba Kahvesi 150 g - 185 TL
Kırmızı Meyve ve Vanilya Aromalı Latte 8 g - 19,50 TL
Muzlu Kremalı Kakaolu Bisküvi 270 g - 44,75 TL
Antep Fıstıklı Baklava 80 g - 99 TL
Sütlü Çikolata ve Hindistan Cevizli Yumuşak Kurabiye 180 g - 99 TL
Bonbon Şeker Çeşitleri 350 g - 79 TL
Sütlü Çikolata Kaplı Buğday Patlaklı Bar 23,5 g - 24,50 TL
Tuzlu Karamel ve Bademli Sütlü Çikolata 190 g - 145 TL
Bademli Kömbe Kurabiye 150 g - 79 TL
Beyaz Leblebi 150 g - 44,50 TL
Soslu Cips Fıstık 140 g - 39,50 TL
Sıvı Bulaşık Deterjanı 750 ml - 52,50 TL
Soda 500 g + Arap Sabunu 1 L İkili Paket - 129 TL
Evcil Hayvan Temizleme Havlusu 60'lı - 39 TL
Kedi Kumu 10 L - 179 TL
Yaş Kedi Maması Konserve 85 g - 25 TL
Kuru Kedi Maması 1,4 kg - 275 TL
Silindir Kutu Mendil - 69 TL
Kedi Ödül Maması Çeşitleri 60 g - 45 TL
Yaş Kedi Maması 340 g - 69 TL
Kuru Kedi Maması 800 g - 159 TL
Yaş Kedi Maması Konserve 400 g - 47,50 TL
Lip Balm - 57,50 TL
Saç Bakım Suyu 200 ml - 119 TL
Saç Yağı 100 ml - 119 TL
Saç Maskesi 25 ml - 25 TL
Saç Yağı 180 ml - 129 TL
Makyaj Temizleme Pedi - 39,50 TL
Kulak Çubuğu - 49 TL
BİM AKTÜEL 30 EYLÜL 2026 KATALOĞU
Evcil Hayvan Arabası - 3.500 TL
Evcil Hayvan Taşıma Arabası - 3.500 TL
Evcil Hayvan Taşıma Arabası - 3.500 TL
Paslanmaz Çelik Otomatik Su Pınarı - 1.750 TL
Mutfak Şefi - 29.900 TL
Izgara ve Tost Makinesi - 5.900 TL
Waffle Makinesi - 2.900 TL
90x190 cm Elegant Prime Roll Pack Paket Yaylı Yatak - 5.750 TL
90x190 cm Relax 7/24 Klima Roll Pack Paket Yaylı Yatak - 4.750 TL
150x200 cm Elegant Prime Roll Pack Paket Yaylı Yatak - 7.950 TL
160x200 cm Elegant Prime Roll Pack Paket Yaylı Yatak - 8.450 TL
160x200 cm Relax 7/24 Klima Roll Pack Paket Yaylı Yatak - 7.450 TL
160x200 cm Relax 7/24 Ortopedik Roll Pack Paket Yaylı Yatak - 7.250 TL
150x200 cm Relax 7/24 Ortopedik Roll Pack Paket Yaylı Yatak - 6.950 TL
Tekli Mikrojel Yastık 50x70 cm - 649 TL
2'li Mikrojel Yastık 50x70 cm - 1.049 TL
Tekli Jakarlı Yastık 50x70 cm - 689 TL
2'li Jakarlı Yastık 50x70 cm - 1.099 TL
Çift Kişilik Klima Max Yorgan 195x215 cm - 5.399 TL
Çantalı Bıçak Seti 5'li - 2.750 TL
Şef Bıçak Seti 2'li - 1.250 TL
BİM AKTÜEL 2 EKİM 2026 KATALOĞU
30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı - 1.890 TL
24 Parça Desenli Rimli Porselen Yemek Takımı - 3.190 TL
Diamond Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı - 299 TL
Diamond Ayaklı Su Bardağı 6'lı - 299 TL
Çaydanlık - 1.290 TL
12 Parça Çay Seti - 349 TL
Kek Kalıbı 26 cm - 499 TL
Deluxe Şef Bıçağı 32 cm - 399 TL
Deluxe Mutfak Bıçağı 28 cm - 349 TL
Deluxe Meyve Bıçağı 6'lı - 349 TL
Kapaklı Çelik Sahan 20 cm - 799 TL
Çelik Derin Tencere 22 cm - 949 TL
Çelik Karnıyarık Tencere 24 cm - 949 TL
Swiss Crystal Tava 26 cm - 949 TL
Swiss Crystal Sahan 20 cm - 849 TL
Swiss Crystal Karnıyarık Tencere 26 cm - 1.390 TL
Swiss Crystal Derin Tencere 24 cm - 1.390 TL
Erkek Patlı Pijama Takımı - 749 TL
Kadın Pijama Takımı - 829 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 100x200+30 cm - 399 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 160x200+30 cm - 499 TL
Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 100x200+30 cm - 259 TL
Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 160x200+30 cm - 379 TL
El Havlusu 30x50 cm - 119 TL
Ayak Havlusu 50x70 cm - 179 TL
Yüz Havlusu 50x90 cm - 179 TL
Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti 200x220 cm - 899 TL
Lüks Kapitoneli Yastık 50x70 cm - 279 TL
Koltuk Örtüsü 170x310 cm - 199 TL
Blackout Süet Fon Perde 140x260 cm - 519 TL
Çift Kişilik Deluxia Battaniye 200x220 cm - 749 TL
Yastık Kılıfı 50x70 cm - 189 TL
Masa Örtüsü 150x200 cm - 199 TL
PVC Masa Örtüsü 140x180 cm - 169 TL
Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 155x215 cm - 499 TL
Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 195x215 cm - 599 TL
2'li Kapitoneli Banyo Paspas Seti - 549 TL
Mutfak Havlusu 40x60 cm - 79 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler - 29 TL
Yaprak Model Cam Tabak Çeşitleri - 59 TL
Renkli Desenli Cam Meyvelik 30 cm - 239 TL
Rimli Desenli Kahve Fincan Takımı 90 ml - 279 TL
Gravürlü Cam Çerezlik 140 ml - 129 TL
Gravürlü Cam Şekerlik/Lokumluk 700 ml - 209 TL
Döner Standlı Cam Baharatlık Seti 12'li - 449 TL
Kapaklı Hasır Organizer Çeşitleri - 199 TL
Patates Dilimleyici - 25 TL
Tek Fiyat Çelik Servis Ürünleri - 159 TL
Yumurta Saklama Kabı 15'li - 65 TL
Clip Saklama Kabı Seti 3'lü - 129 TL
Kapaklı Kase Seti 3'lü - 109 TL
Premium Ütü Masası - 2.350 TL
Otomatik Temizlik Seti - 1.490 TL
Bambu Dikdörtgen Çamaşır Sepeti - 479 TL
Pedallı Çöp Kovası 10 L - 239 TL
Banyo Seti 5'li - 329 TL
Organizer Saklama Kutusu 3650 ml - 59 TL
Çok Amaçlı Sepet 12 L - 149 TL
Ayarlanabilir Organizer Seti - 119 TL