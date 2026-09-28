Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu 29-30 Eylül ve 2 Ekim 2026 tarihli kataloğu çıktı. BİM'de bu hafta kahve çeşitlerinden mutfak ve ev ürünlerine kadar birçok ürün raflara gelirken 250 gram çekirdek kahve 295 TL, 12 parça çay seti 349 TL, çaydanlık 1.290 TL ve 24 parça porselen yemek takımı 3.190 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

Kaydet a- | +A

BİM 29 Eylül, 30 Eylül ve 2 Ekim aktüel ürünler kataloğu, yeni haftada satışa çıkacak gıda, temizlik, ev tekstili, mutfak ve elektronik ürünleriyle alışveriş yapacakların gündemine girdi. 29 Eylül Salı günü filtre kahve 249 TL, mısır yağı 469 TL, tereyağı 389 TL ve dana döner 349 TL fiyatıyla raflarda olacak. 30 Eylül Çarşamba günü evcil hayvan ürünleri ve ev ürünleri satışa çıkarken, 2 Ekim Cuma kataloğunda otomatik temizlik seti 1.490 TL, erkek pijama takımı 749 TL, kadın pijama takımı 829 TL, çaydanlık 1.290 TL ve Swiss Crystal tava 949 TL gibi ürünler dikkat çekiyor.

Haftanın BİM kataloğu çıktı! 29-30 Eylül-2 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM AKTÜEL 29 EYLÜL 2026 KATALOĞU

Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 g - 299 TL

Peynir Çeşitleri 200 g - 99 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g - 399 TL

Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g - 369 TL

Yarım Yağlı Üçgen Peynir 16x12,5 g - 79 TL

Labne 3x180 g - 179 TL

Tam Yağlı Süzme Peynir 2x250 g - 139 TL

Süzme Yoğurt 400 g - 69 TL

Az Yağlı Yoğurt 3000 g - 145 TL

Laktozsuz Süt 1 L - 57 TL

%3 Yağlı Süt 1 L - 57,50 TL

Meyveli Yoğurt 90 g - 42,50 TL

Proteinli Kahveli Süt 400 ml - 59 TL

Ayran 200 ml - 11 TL

Yaban Mersinli Quark 140 g - 52,50 TL

Haftanın BİM kataloğu çıktı! 29-30 Eylül-2 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu

Pasta Kreması 129 g - 59 TL

Pişirmeli Pastacı Kreması Çeşitleri - 29,50 TL

Meyveli Sos 77 g - 27,50 TL

Krem Şanti 216 g + Pudra Şekeri 150 g - 109 TL

3'lü Puding - 99 TL

Bitkisel Jel Çilek Aromalı 100 g - 35 TL

Süsleme Glazürü 76 g - 89 TL

Pembe Pudra Şekeri 5x15 g - 29,50 TL

Bitter Çikolatalı Sos 122 g - 49 TL

Kakao 2x25 g - 52 TL

2'li Jelatin 6 g - 23,50 TL

Pasta Süsü Çeşitleri 10 g - 23,50 TL

Sade Mozaik Pasta Bisküvisi 300 g - 39 TL

Pasta Tabanı Keki 320 g - 69 TL

Haftanın BİM kataloğu çıktı! 29-30 Eylül-2 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu

Çekirdek Kahve 250 g - 295 TL

Hazır Kahve Çeşitleri 25'li - 189 TL

Aromalı Türk Kahvesi Çeşitleri 100 g - 49,50 TL

Karışım Kahve Çeşitleri 6x21,5 g - 69,50 TL

Çözünebilir Kahve 200 g - 279 TL

Çözünebilir Hindiba Kahvesi 150 g - 185 TL

Kırmızı Meyve ve Vanilya Aromalı Latte 8 g - 19,50 TL

Muzlu Kremalı Kakaolu Bisküvi 270 g - 44,75 TL

Antep Fıstıklı Baklava 80 g - 99 TL

Sütlü Çikolata ve Hindistan Cevizli Yumuşak Kurabiye 180 g - 99 TL

Bonbon Şeker Çeşitleri 350 g - 79 TL

Sütlü Çikolata Kaplı Buğday Patlaklı Bar 23,5 g - 24,50 TL

Tuzlu Karamel ve Bademli Sütlü Çikolata 190 g - 145 TL

Bademli Kömbe Kurabiye 150 g - 79 TL

Beyaz Leblebi 150 g - 44,50 TL

Soslu Cips Fıstık 140 g - 39,50 TL

Haftanın BİM kataloğu çıktı! 29-30 Eylül-2 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu

Sıvı Bulaşık Deterjanı 750 ml - 52,50 TL

Soda 500 g + Arap Sabunu 1 L İkili Paket - 129 TL

Evcil Hayvan Temizleme Havlusu 60'lı - 39 TL

Kedi Kumu 10 L - 179 TL

Yaş Kedi Maması Konserve 85 g - 25 TL

Kuru Kedi Maması 1,4 kg - 275 TL

Silindir Kutu Mendil - 69 TL

Kedi Ödül Maması Çeşitleri 60 g - 45 TL

Yaş Kedi Maması 340 g - 69 TL

Kuru Kedi Maması 800 g - 159 TL

Yaş Kedi Maması Konserve 400 g - 47,50 TL

Lip Balm - 57,50 TL

Saç Bakım Suyu 200 ml - 119 TL

Saç Yağı 100 ml - 119 TL

Saç Maskesi 25 ml - 25 TL

Saç Yağı 180 ml - 129 TL

Makyaj Temizleme Pedi - 39,50 TL

Kulak Çubuğu - 49 TL

Haftanın BİM kataloğu çıktı! 29-30 Eylül-2 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM AKTÜEL 30 EYLÜL 2026 KATALOĞU

Evcil Hayvan Arabası - 3.500 TL

Evcil Hayvan Taşıma Arabası - 3.500 TL

Evcil Hayvan Taşıma Arabası - 3.500 TL

Paslanmaz Çelik Otomatik Su Pınarı - 1.750 TL

Mutfak Şefi - 29.900 TL

Izgara ve Tost Makinesi - 5.900 TL

Waffle Makinesi - 2.900 TL

90x190 cm Elegant Prime Roll Pack Paket Yaylı Yatak - 5.750 TL

90x190 cm Relax 7/24 Klima Roll Pack Paket Yaylı Yatak - 4.750 TL

150x200 cm Elegant Prime Roll Pack Paket Yaylı Yatak - 7.950 TL

160x200 cm Elegant Prime Roll Pack Paket Yaylı Yatak - 8.450 TL

160x200 cm Relax 7/24 Klima Roll Pack Paket Yaylı Yatak - 7.450 TL

160x200 cm Relax 7/24 Ortopedik Roll Pack Paket Yaylı Yatak - 7.250 TL

150x200 cm Relax 7/24 Ortopedik Roll Pack Paket Yaylı Yatak - 6.950 TL

Tekli Mikrojel Yastık 50x70 cm - 649 TL

2'li Mikrojel Yastık 50x70 cm - 1.049 TL

Tekli Jakarlı Yastık 50x70 cm - 689 TL

2'li Jakarlı Yastık 50x70 cm - 1.099 TL

Çift Kişilik Klima Max Yorgan 195x215 cm - 5.399 TL

Çantalı Bıçak Seti 5'li - 2.750 TL

Şef Bıçak Seti 2'li - 1.250 TL

Haftanın BİM kataloğu çıktı! 29-30 Eylül-2 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM AKTÜEL 2 EKİM 2026 KATALOĞU

30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı - 1.890 TL

24 Parça Desenli Rimli Porselen Yemek Takımı - 3.190 TL

Diamond Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı - 299 TL

Diamond Ayaklı Su Bardağı 6'lı - 299 TL

Çaydanlık - 1.290 TL

12 Parça Çay Seti - 349 TL

Kek Kalıbı 26 cm - 499 TL

Deluxe Şef Bıçağı 32 cm - 399 TL

Deluxe Mutfak Bıçağı 28 cm - 349 TL

Deluxe Meyve Bıçağı 6'lı - 349 TL

Kapaklı Çelik Sahan 20 cm - 799 TL

Çelik Derin Tencere 22 cm - 949 TL

Çelik Karnıyarık Tencere 24 cm - 949 TL

Swiss Crystal Tava 26 cm - 949 TL

Swiss Crystal Sahan 20 cm - 849 TL

Swiss Crystal Karnıyarık Tencere 26 cm - 1.390 TL

Swiss Crystal Derin Tencere 24 cm - 1.390 TL

Haftanın BİM kataloğu çıktı! 29-30 Eylül-2 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu

Erkek Patlı Pijama Takımı - 749 TL

Kadın Pijama Takımı - 829 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 100x200+30 cm - 399 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 160x200+30 cm - 499 TL

Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 100x200+30 cm - 259 TL

Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 160x200+30 cm - 379 TL

El Havlusu 30x50 cm - 119 TL

Ayak Havlusu 50x70 cm - 179 TL

Yüz Havlusu 50x90 cm - 179 TL

Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti 200x220 cm - 899 TL

Lüks Kapitoneli Yastık 50x70 cm - 279 TL

Koltuk Örtüsü 170x310 cm - 199 TL

Blackout Süet Fon Perde 140x260 cm - 519 TL

Çift Kişilik Deluxia Battaniye 200x220 cm - 749 TL

Yastık Kılıfı 50x70 cm - 189 TL

Masa Örtüsü 150x200 cm - 199 TL

PVC Masa Örtüsü 140x180 cm - 169 TL

Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 155x215 cm - 499 TL

Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 195x215 cm - 599 TL

2'li Kapitoneli Banyo Paspas Seti - 549 TL

Mutfak Havlusu 40x60 cm - 79 TL

Haftanın BİM kataloğu çıktı! 29-30 Eylül-2 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu

Tek Fiyat Plastik Ürünler - 29 TL

Yaprak Model Cam Tabak Çeşitleri - 59 TL

Renkli Desenli Cam Meyvelik 30 cm - 239 TL

Rimli Desenli Kahve Fincan Takımı 90 ml - 279 TL

Gravürlü Cam Çerezlik 140 ml - 129 TL

Gravürlü Cam Şekerlik/Lokumluk 700 ml - 209 TL

Döner Standlı Cam Baharatlık Seti 12'li - 449 TL

Kapaklı Hasır Organizer Çeşitleri - 199 TL

Patates Dilimleyici - 25 TL

Tek Fiyat Çelik Servis Ürünleri - 159 TL

Yumurta Saklama Kabı 15'li - 65 TL

Clip Saklama Kabı Seti 3'lü - 129 TL

Kapaklı Kase Seti 3'lü - 109 TL

Premium Ütü Masası - 2.350 TL

Otomatik Temizlik Seti - 1.490 TL

Bambu Dikdörtgen Çamaşır Sepeti - 479 TL

Pedallı Çöp Kovası 10 L - 239 TL

Banyo Seti 5'li - 329 TL

Organizer Saklama Kutusu 3650 ml - 59 TL

Çok Amaçlı Sepet 12 L - 149 TL

Ayarlanabilir Organizer Seti - 119 TL

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala