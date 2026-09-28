28 Eylül 2026 Pazartesi günü futbolseverlerin takip edeceği karşılaşmalar belli oldu. Günün maç programında UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak mücadeleler öne çıkarken, A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile yapacağı karşılaşma futbol gündeminin merkezinde yer alıyor. Bugün maç var mı merak edilirken 28 Eylül bugünkü maçlar takvimi ve canlı yayın bilgileri de netlik kazandı.

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Bugün maç var mı sorusu gündemdeyken futbolseverler yeni haftanın ilk gününde oynanacak karşılaşmaların saatlerini ve yayın bilgilerini araştırıyor. 28 Eylül Pazartesi günü özellikle UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak müsabakalar dikkat çekiyor. Günün erken saatlerinde Gürcistan-Ukrayna, Ermenistan-Karadağ ve Letonya-Güney Kıbrıs karşılaşmaları oynanacak. Akşam saatlerinde ise Türkiye-İtalya, Belçika-Fransa ve İsveç-Polonya mücadeleleri futbolseverlerin karşısına çıkacak. İşte, 28 Eylül bugünkü maçlar takvimi ve canlı yayın bilgileri...

Bugün maç var mı? 28 Eylül bugünkü maçlar takvimi ve canlı yayın bilgileri

BUGÜN MAÇ VAR MI?

28 Eylül 2026 Pazartesi gününün en fazla merak edilen karşılaşması Türkiye ile İtalya arasında oynanacak. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'yı ağırlayacak.

ATV ekranlarından şifresiz canlı yayınlanacak Türkiye-İtalya karşılaşmasının başlama saati 21.45 olarak açıklandı. Mücadele Bursa'da bulunan Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak.

Bugün maç var mı? 28 Eylül bugünkü maçlar takvimi ve canlı yayın bilgileri

28 EYLÜL BUGÜNKÜ MAÇLAR TAKVİMİ

UEFA Uluslar Ligi

19.00 | Gürcistan - Ukrayna

19.00 | Ermenistan - Karadağ

19.00 | Letonya - Güney Kıbrıs

21.30 | Leganés - Castellón

21.45 | Türkiye - İtalya

21.45 | Belçika - Fransa

21.45 | İsveç - Polonya

21.45 | Kuzey İrlanda - Macaristan

21.45 | Romanya - Bosna Hersek

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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