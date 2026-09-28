Türkiye-İtalya maçı öncesinde Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu nerede, kapasitesi, konumu ve ulaşım seçenekleri futbolseverlerin gündemine geldi. UEFA Uluslar A Ligi'ndeki kritik karşılaşmayı tribünden takip edecek taraftarlar için kapıların açılış saati, stadyuma toplu taşıma imkanları ve maç günü uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.

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A Milli Futbol Takımı, 2026-2027 UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci karşılaşmasında 28 Eylül Pazartesi günü İtalya'yı ağırlayacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadele öncesinde TFF, karşılaşmanın yüksek risk ve yüksek profil kategorisinde değerlendirildiğini duyurdu. Stadyum kapıları saat 18.45'te açılacak ve taraftarların güvenlik, bilet ve üst arama kontrollerinde yoğunluk yaşamaması için erken gelmeleri öneriliyor.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye-İtalya maçı Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak. A Milli Takım ile İtalya arasındaki UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup karşılaşması 28 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Türkiye-İtalya maçı nerede oynanacak? Stadyum kapasitesi ve ulaşım bilgileri

ATATÜRK SPOR KOMPLEKSİ MATLI STADYUMU KAPASİTESİ NE KADAR?

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nun kapasitesi 43 bin 361 kişi. Bursaspor'un simgesi timsahtan esinlenerek tasarlanan yapısıyla tanınan stadyum, Bursa'nın önemli spor tesisleri arasında bulunuyor.

Türkiye-İtalya karşılaşmasının uluslararası niteliği nedeniyle maç günü stadyum çevresinde ve giriş noktalarında yoğun güvenlik tedbirleri uygulanacak. Kapılar müsabakanın başlamasından üç saat önce, 18.45'te açılacak. TFF, başlama saatine yakın stadyuma gelecek taraftarların bilet, güvenlik ve üst arama kontrolleri nedeniyle maçın başlangıcını kaçırabileceği uyarısında bulunarak tribüne gidecek futbolseverlerin erken hareket etmesini istedi.

Türkiye-İtalya maçı nerede oynanacak? Stadyum kapasitesi ve ulaşım bilgileri

STADYUMA NASIL GİDİLİR?

Türkiye-İtalya maçı için stadyuma gidecek taraftarların özel araç yerine toplu taşımayı tercih etmeleri tavsiye ediliyor. Stadyuma Bursa'daki tramvay, belediye otobüsü ve minibüs hatlarıyla ulaşım sağlanabiliyor.

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali ile stadyum arasındaki mesafe yaklaşık 12 kilometre ve yolculuk yaklaşık 30 dakika sürüyor. Kent Meydanı'ndan stadyuma mesafe yaklaşık 7 kilometre ve 25 dakika, Ulu Cami-Kapalı Çarşı bölgesinden ise yaklaşık 9 kilometre ve 30 dakika olarak belirtiliyor. Maç günü oluşabilecek trafik ve güvenlik uygulamaları nedeniyle bu süreler uzayabilir.

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