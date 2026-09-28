TSK'da yerli uçak dönemi başlıyor! HÜRKUŞ-II resmen envanterde

İlk HÜRKUŞ-II uçakları Türk Hava Kuvvetlerine teslim edildi. 2028 sonuna kadar 55 uçağın envantere kazandırılacağı açıklayan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Kendi kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılarken yurtdışı tedarik taleplerini de zamanında teslim edecek şekilde üretebilmek gerekiyor" dedi.

Kaydet a- | +A

Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ-II ile Türk Hava Kuvvetlerinde insanlı milli uçak dönemi başlıyor. İlk HÜRKUŞ-II uçaklarının kabul faaliyeti için bugün Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerinde tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran da Ankara’da “HÜRKUŞ İlk Teslimat Töreni”ne katıldı.

'HÜRKUŞ' İÇİN İHRACAT SİNYALİ

Konuşmasında ihracat sinyali veren Görgün, "Temel eğitim uçağı pazarında yüzlerce uçağı kapsayan bir ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Allah'ın izniyle kendi ihtiyacımızı karşılarken, dünya pazarında da ana oyunculardan biri olacağımızı şimdiden söyleyebilirim. Savunma için taşıdığımız değerin yanında ticari bakımdan da sürdürülebilir bir projeye imza attığımızı ifade ediyorum. Şimdi buradan yine tekrar çok yakında Hürkuş'un ihracat haberlerini sizlerle paylaşmaya başlayacağımızı da ifade etmek isterim. Elbette işimiz kendi sınıfında dünyanın en iyi uçağını yapmakla bitmiyor. Kendi kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılarken yurtdışı tedarik taleplerini de zamanında teslim edecek şekilde üretebilmek gerekiyor." dedi.

"YERLİLİK ORANİ YÜZDE 80'LERDE"

Görgün sözlerini şöyle sürdürdü: "TUSAŞ ve alt yüklenicilerimiz hep birlikte üretim ve entegrasyon süreçlerini optimize ettik. TUSAŞ'ımızın ana yükleniciliğinde Aselsan, Havelsan ve diğer alt yüklenicilerimiz kendi alanlarındaki birikimlerini bu uçağa taşıdılar. Her birinin yaptığı iş bir diğerinin emeğini tamamlamakta. Kullanıcılarımız Hürkuş'un bakım ve idamesinde de aynı firmaların bilgi ve tecrübesinden yararlanmaya devam edecekler. Kurduğumuz hatlarda hem hava kuvvetlerimiz hem de dost ve müttefik ülkeler için eş zamanlı olarak üretimler gerçekleştireceğiz. Alacağımız her yeni sipariş paydaş firmalarımızın yeni pazarlara erişme anlamına gelmekte. Hürkuş'u seçen bir ülkeye uçağımızla birlikte üzerinde görev yapan milli sistemleri de sunmuş olacağız. Böylece her ihracat savunma sanayimizin daha geniş bir kesime kazanç olarak dönmesi manasına gelmekte. Bugün Hürkuş'u yüzde seksenlere yaklaşan bir yerlilik oranıyla üretiyoruz. Uçağımızın az sistemlerinin ve yazılımlarının yerli olması milli mühimmatlarımızın entegrasyonunu da kolaylaştırmakta.

TSK'da yerli uçak dönemi başlıyor! HÜRKUŞ-II resmen envanterde

55 UÇAK, 2028 SONUNA KADAR TESLİM EDİLECEK

Değerli misafirler, bugün teslim ettiğimiz iki uçağı planlanan takvim çerçevesinde yenileri izleyecek. 15 uçakla başlayan tedarik programımızı 40 ilave uçakla toplam 55 uçağa çıkardık. İnşallah 2027 yılında Türk Hava Kuvvetleri'nde Hürkuş filolarını göreceğiz. 2028 yılı sonuna kadar da 55 uçağın tamamını hava kuvvetlerimizin envanterine kazandırmayı planlıyoruz. Bugün Hürkuş'u teslim eden Türkiye, farklı sınıflardaki uçakları ve İHA'ları, kara ve deniz araçlarını, mühimmatları ve elektronik harp sistemlerini özgün tasarımlarla geliştirebilen, seri üretime sokabilen dünyanın sayılı ülkelerinden biri. Kendi aklımızla tasarlıyor, kendi sanayimizle üretiyor, dünyaya sunuyoruz. İşte gerçek güç budur. Hiç şüphesiz bu büyük dönüşümü mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Gök vatanda bağımsızlık rüzgarının gücüyle yükselen her milli platformumuzda kendilerinin imzası var. Bu gücün karşılığını bugün Hürkuş'ta görmekteyiz. Hürkuş'ta yetişen Hürjet'e ulaşan pilotlarımız Kaan'la gök vatanımızı koruyacaklar."

TSKda yerli uçak dönemi başlıyor! HÜRKUŞ-II resmen envanterde

MİLLİ UÇAK ZİNCİRİNİN İLK HALKASI

HÜRKUŞ-II, Türkiye'nin insanlı savaş uçağı geliştirme zincirinin ilk basamağında yer alıyor. Türkiye, yeni nesil temel eğitim uçağının devamında jet eğitim uçağı HÜRJET ve çok rollü savaş uçağı KAAN ile bu zinciri tamamlayacak.

HÜRKUŞ-II, pilot adayının temel eğitiminden jet eğitimine ve nihayetinde savaş uçağına geçiş zincirinin başlangıcında yer alacak. Pilotlar HÜRKUŞ-II ile temel uçuş ve pilotaj becerilerini geliştirecek.

Türkiye bu projeyle uçak geliştirme ekosistemini de büyük ölçüde inşa etti. HÜRKUŞ projesi ile Türkiye'nin modern anlamda kendi uçaklarını tasarlayıp üretir hale geldi. HÜRKUŞ'un geliştirilmesi sırasında TUSAŞ ve yerli sanayi çok sayıda tasarım, üretim, test ve sertifikasyon kabiliyeti kazandı. Ekosistemde yer alan firmaların yetenekleri HÜRKUŞ-II'de karşılık buldu.

Bu kazanımlar uzun vadede başta HÜRJET, KAAN olmak üzere diğer insanlı hava platformlarına aktarıldı.

TSK'da yerli uçak dönemi başlıyor! HÜRKUŞ-II resmen envanterde

300 SORTİ UÇUŞLA GÖREVE HAZIRLANDI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile TUSAŞ arasında 26 Aralık 2013'te Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı (Hürkuş-B / YNTEU) Sözleşmesi imzalandı. İzleyen sözleşme değişiklikleriyle çalışmalar HÜRKUŞ-II'ye evrildi.

HÜRKUŞ-II ilk uçuşunu 29 Aralık 2024'te yaptı. Bu yıl içerisinde harekat test ve değerlendirme faaliyetleri kapsamında Pilot Yer Eğitimleri, Pilot Uçuş Eğitimleri, Harekat Test ve Değerlendirme faaliyetleri başarıyla gerçekleştirildi.

Proje kapsamında geliştirme, sertifikasyon ve kalifikasyon uçuş testleri kapsamında 2256 test noktası için yaklaşık 300 sorti uçuş icra edilerek testler başarıyla tamamlandı ve Tip Sertifikası 9 Eylül 2026'da alındı.

Pilot ve bakım ekiplerinin eğitimlerinin ardından uçakların ilk kabul aşamasına gelindi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala