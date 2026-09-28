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Dünya

Hürmüz'de İran füzesi isabet etti! 8 ABD'li asker yaralandı

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Hürmüz'de İran füzesi isabet etti! 8 ABD'li asker yaralandı
Başlık Resmiİran füzesi Hürmüzde vurdu! 8 ABD askeri yaralandı

İran'a ait gemisavar seyir füzesinin bir deniz aracına isabet etmesi sonucu 8 ABD Deniz Piyadesi yaralandı.

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ABD ve İran arasındaki çatışmalarda Hürmüz Boğazı'nda yaşanan füze saldırısının perde arkası iki hafta sonra ortaya çıktı. 14 Eylül'de bölgede seyreden bir deniz aracını hedef alan İran'a ait gemisavar seyir füzesinin, araçta görev yapan ABD Deniz Piyadelerini de vurduğu öğrenildi.

8 ABD DENİZ PİYADESİ YARALANDI

Saldırı sırasında deniz aracında bir tabur çıkarma timinin parçası olarak görev yapan 7 er/astsubay ve bir subay yaralandı.

Askerlerde duman solunmasının yanı sıra baş ağrısı ve sarsıntı benzeri belirtiler görüldü. Yaralanmaların ağır olmadığı belirtilirken, 8 asker de saldırının ardından kısa süre içerisinde görevine döndü.

Hürmüzde İran füzesi isabet etti! 8 ABDli asker yaralandı
Başlık ResmiHürmüzde İran füzesi isabet etti! 8 ABDli asker yaralandı

VURULAN DENİZ GEMİSİ HANGİSİ?

ABD'li yetkililer, İran füzesinin isabet ettiği aracın ABD Donanmasına ait bir gemi olmadığını söyledi. Ancak aracın kime ait olduğu ve türü açıklanmadı. Yetkililer söz konusu platformu yalnızca "deniz aracı" olarak tasvir etmekle yetindi.

KAYITLARA 10 GÜN SONRA GİRDİ

Olayın bir diğer dikkat çeken ayrıntısı ise yaralanmaların Pentagon kayıtlarına yansıma zamanı oldu.

Sekiz Deniz Piyadesi, 14 Eylül'deki saldırıdan yaklaşık 10 gün sonra Pentagon'un Savunma Zayiat Analiz Sistemi'ne (DCAS) eklendi.

Bir ABD'li yetkili gecikmenin, bazı belirtilerin daha sonra ortaya çıkabilmesi ve sistemin gerçek zamanlı güncellenmemesi nedeniyle yaşandığını söyledi.

Pentagon'un DCAS verilerinde çarşamba günü itibarıyla İran'la çatışmalarda yaralanan ABD askerlerinin sayısı 861 olarak yer aldı.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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