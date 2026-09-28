Türkiye-İtalya maç kadrosu muhtemel ilk 11'ler! Orkun Kökçü oynayacak mı, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız neden yok, sakat mı?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Türkiye ile İtalya bu akşam karşı karşıya gelecek. Bursa'daki mücadele öncesinde gözler Vincenzo Montella'nın tercih edeceği kadroya çevrildi. Ayak parmağındaki sakatlığı nedeniyle Fransa maçında forma giyemeyen Orkun Kökçü'nün ise İtalya maçında ilk 11'de yer alıp alamayacağı merak ediliyor. İşte, Türkiye-İtalya maç kadrosu muhtemel ilk 11'ler...

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A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ikinci sınavında İtalya'yı konuk edecek. Fransa karşısında alınan 1-0'lık yenilginin ardından gruptaki ilk puanlarını almak isteyen Ay-yıldızlı ekip, Bursa'daki mücadeleye galibiyet için çıkacak. Peki, Orkun Kökçü oynayacak mı, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız neden yok, sakat mı?

Türkiye-İtalya maç kadrosu muhtemel ilk 11ler! Orkun Kökçü oynayacak mı, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız neden yok, sakat mı?

TÜRKİYE-İTALYA MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11'LER

Türkiye: Altay, Ferdi, Abdülkerim, Merih, Zeki, İsmail, Salih, Arda, Oğuz, Kerem, Barış

İtalya: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Tonali, Frattesi, Mandragora, Cambiaghi, P. Esposito, Raspadori

Türkiye-İtalya maç kadrosu muhtemel ilk 11ler! Orkun Kökçü oynayacak mı, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız neden yok, sakat mı?

ORKUN KÖKÇÜ İTALYA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Orkun Kökçü'nün İtalya maçında ilk 11'de başlaması beklenmiyor. Ayak parmağındaki ağrı nedeniyle Kökçü Fransa maçında oynayamamıştı. Milli takım kampının ilk bölümünde antrenmanlara katılmayan futbolcu daha sonra fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmaya başlamıştı.

İtalya maçı öncesindeki son antrenmanda takımla birlikte çalışan Orkun'un süre alıp almayacağı teknik heyetin son kararına bağlı olacak.

Türkiye-İtalya maç kadrosu muhtemel ilk 11ler! Orkun Kökçü oynayacak mı, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız neden yok, sakat mı?

HAKAN ÇALHANOĞLU NEDEN YOK, SAKAT MI?

Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosuna dahil edilmedi. Hakan'ın Inter'de yapılan kontrollerinde sağ uyluk iç adalesinde gerilme tespit edilmişti. Yaşanan sakatlık nedeniyle Inter'in Udinese maçında da kadroda yer almayan milli futbolcu, eylül ayındaki milli maçlar için aday kadroya alınmadı.





Türkiye-İtalya maç kadrosu muhtemel ilk 11ler! Orkun Kökçü oynayacak mı, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız neden yok, sakat mı?

KENAN YILDIZ NEDEN YOK, SAKAT MI?

Kenan Yıldız da sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Juventus'ta forma giyen milli futbolcunun sol ayağındaki beşinci metatars kemiğinde kırık tespit edilmiş ve ameliyat edilmişti. Rehabilitasyon süreci devam ettiği için eylül ayındaki milli maçlarda forma giyemiyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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