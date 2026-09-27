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Spor

A Milli Takım'da İtalya maçı öncesi Orkun Kökçü sevinci

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A Milli Takım'da İtalya maçı öncesi Orkun Kökçü sevinci
Başlık ResmiA Milli Takımda İtalya maçı öncesi Orkun Kökçü sevinci

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta yarın İtalya ile Bursa'da oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

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Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saha kenarında yapılan kısa toplantının ardından başladı.

Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde İtalya maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

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Başlık ResmiA Milli Futbol Takımı

ORKUN İDMANA KATILDI

Sakatlığı nedeniyle dün düz koşu yapan Orkun Kökçü ile Fransa maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Uğurcan Çakır da takımla antrenmana katıldı.

2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nden dönen İlhan Fakılı da çalışmada yer aldı.

Ay-yıldızlı takım, yarın Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda saat 21.45'te İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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