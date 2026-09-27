Türkiye'ye geçmek için bekliyorlar! Kuyruğun ucu bucağı yok
Bulgaristan'daki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye geçmek isteyen tır sürücüleri uzun araç kuyruğunda bekliyor. Ticari hareketliliğin artmasıyla oluşan kuyruğun uzunluğu 18 kilometreye ulaştı.
Bulgaristan'ın Türkiye sınırındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda yoğunluk nedeniyle tır kuyruğu oluştu. Türkiye'ye geçiş yapmak isteyen yük araçlarının oluşturduğu kuyruğun uzunluğu 18 kilometreye ulaştı.
Bulgaristan Sınır Polisi tarafından yapılan açıklamada, sınır kapısındaki yoğunluğun son günlerde artan ticari hareketlilikten kaynaklandığı belirtildi.
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24 SAATTE 710 ARACA İŞLEM
Yetkililer, son 24 saat içerisinde Türkiye yönüne geçiş yapmak isteyen 710 yük aracının işlemlerinin tamamlandığını bildirdi. Bu sayının sınır kapısının günlük tam kapasitesine karşılık geldiği ifade edildi.
Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'ndaki yoğunluk nedeniyle bölgede trafik güvenliğine yönelik önlemler de alındı. Trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla gerekli düzenlemelerin yapıldığı, Haskovo İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin bölgede görev yaptığı aktarıldı.