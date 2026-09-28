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Eskişehir’de korku dolu anlar! Takip edip yaka paça çıkardılar, havaya ateş edip dükkana saklanan 15 yaşındaki çocuğa darp

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Eskişehir’de korku dolu anlar! Takip edip yaka paça çıkardılar, havaya ateş edip dükkana saklanan 15 yaşındaki çocuğa darp
Başlık ResmiEskişehir’de korku dolu anlar! Takip edip yaka paça çıkardılar, havaya ateş edip dükkana saklanan 15 yaşındaki çocuğa darp

Eskişehir’de iki grup arasındaki kavgada havaya ateş açtıktan sonra bir cep telefonu tamircisine sığınan 15 yaşındaki çocuk, saldırganlar tarafından yaka paça dışarı çıkarıldı. Darp edilen çocuk hastanede tedavi altına alınırken, korku dolu o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir dükkanda korku dolu anlar yaşandı. Yenibağlar Mahallesi ara sokaklarda henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

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İki grup arasındaki kavgada silahların çıkmasının ardından 15 yaşındaki Ö.Ü., havaya ateş etti. Ardından Ö.U. olay yerinden kaçarak Üniversite Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu tamircisine sığındı.

Eskişehir’de korku dolu anlar! Takip edip yaka paça çıkardılar, havaya ateş edip dükkana saklanan 15 yaşındaki çocuğa darp
Başlık ResmiEskişehir’de korku dolu anlar! Takip edip yaka paça çıkardılar, havaya ateş edip dükkana saklanan 15 yaşındaki çocuğa darp

YAKA PAÇA DIŞARI ÇIKARDILAR

Çevrede silah seslerinin yükselmesinin ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 15 yaşındaki çocuk, kendisini takip eden şahıslar tarafından yaka paça dışarı çıkarıldı, darp edildi. Darp edilen çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Eskişehir’de korku dolu anlar! Takip edip yaka paça çıkardılar, havaya ateş edip dükkana saklanan 15 yaşındaki çocuğa darp
Başlık ResmiEskişehir’de korku dolu anlar! Takip edip yaka paça çıkardılar, havaya ateş edip dükkana saklanan 15 yaşındaki çocuğa darp

"ABİ KAPIYI TUT" DİYEREK YALVARDI

Öte yandan çocuğun dükkana sığındığı ve dükkandan zorla çıkarıldığı o anlar da güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Ö.Ü.'nün dükkan sahibine "Abi kapıyı tut" diyerek bir rafın arkasına gizlendiği görüldü.

Eskişehir’de korku dolu anlar! Takip edip yaka paça çıkardılar, havaya ateş edip dükkana saklanan 15 yaşındaki çocuğa darp
Başlık ResmiEskişehir’de korku dolu anlar! Takip edip yaka paça çıkardılar, havaya ateş edip dükkana saklanan 15 yaşındaki çocuğa darp

DARP EDİLDİ, YARALANDI

Kısa süre sonra dükkana giren kavganın diğer tarafındaki şahıslar, 15 yaşındaki Ö.Ü.'yü saklandığı raftan yaka paça dışarı çıkardı. Havaya ateş açılan olayda elindeki silahı alınan Ö.Ü., şahıslar tarafından darp edildi. Olayın ardından sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Ö.Ü., tedavi edilmek üzere Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eskişehir’de korku dolu anlar! Takip edip yaka paça çıkardılar, havaya ateş edip dükkana saklanan 15 yaşındaki çocuğa darp
Başlık ResmiEskişehir’de korku dolu anlar! Takip edip yaka paça çıkardılar, havaya ateş edip dükkana saklanan 15 yaşındaki çocuğa darp

Çocuğun tedavisi devam ederken, polis ekipleri saldırganları gözaltına aldı, olaydaki silah da ele geçirildi.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Eskişehir
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