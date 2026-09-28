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Yaşam

Böyle düğün görülmedi! Damada altın yerine egzotik hayvan hediye ettiler

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Böyle düğün görülmedi! Damada altın yerine egzotik hayvan hediye ettiler

Ankara'da dünyaevine giren Buğra Yalçın'a, düğününde arkadaşları tarafından altın yerine çeşitli egzotik hayvanlar hediye edildi.

Böyle düğün görülmedi! Damada altın yerine egzotik hayvan hediye ettiler

Doğadaki canlılara küçük yaşlardan itibaren ilgi duyan Yalçın, zamanla egzotik hayvanları beslemeyi hobi haline getirdi.

ÇOCUKTAN BAŞLAYAN İLGİ

Yalçın, çocukluğundan bu yana egzotik canlılarla ilgilendiğini, doğada karşılaştığı farklı hayvan türlerini incelemeye meraklı olduğunu anlattı.

Böyle düğün görülmedi! Damada altın yerine egzotik hayvan hediye ettiler

Çocukken göl kenarında buldukları semenderlerle ilgilendiğini aktaran Yalçın, doğada karşılaştığı böceklerin türlerini ve yaşam koşullarını araştırdığını söyledi.

Yaralı halde bulduğu bazı böcekleri, bakımını yaptıktan sonra yeniden doğaya bıraktığını dile getiren Yalçın, egzotik hayvanlara yönelik ilginin de Türkiye'de son yıllarda artmaya başladığını ifade etti.

 

Böyle düğün görülmedi! Damada altın yerine egzotik hayvan hediye ettiler

Yalçın, bu hobiyi yasal şartlar içerisinde sürdürmeye çalıştıklarını belirterek, düğününde hediye edilen hayvanların da Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından belgeli olduğunun altını çizdi.

Böyle düğün görülmedi! Damada altın yerine egzotik hayvan hediye ettiler

"EMEK İSTEYEN BİR HOBİ"

Evinde farklı türlerde egzotik hayvanlar beslediğini anlatan Yalçın, uromastyx, Peter's banded skink, Sudan zırhlı kertenkelesi, Senegal bukalemunu, fire skink, African fat-tailed gecko ve iguana gibi canlıların bakımını yaptığını söyledi.

Yalçın, insanların egzotik hayvanlara ilk başta mesafeli yaklaşabildiğini, ancak bu yargının hayvanlarla temas ettikten sonra değişebildiğini belirtti.

Böyle düğün görülmedi! Damada altın yerine egzotik hayvan hediye ettiler

Egzotik hayvan bakımının kolay olmadığına dikkati çeken Yalçın, şöyle konuştu:

"Bakımlarını elimizden geldiğince en iyi şartlarda yapmaya çalışıyoruz. Türkiye şartları egzotik canlılar için uygun değil. İnsanlar bazen bunları alıp sadece bir yere bıraktığımızı zannediyor.

Böyle düğün görülmedi! Damada altın yerine egzotik hayvan hediye ettiler

Bunu iki günde bir sıcak suyla duşunu aldırıp, sirkeli bezle silip, aloe vera bitkisiyle güzelce masaj yaparak tekrar güneşlenmeye bırakıyoruz. Bu aslında çok detaylı ve çok emek isteyen bir hobi."

Böyle düğün görülmedi! Damada altın yerine egzotik hayvan hediye ettiler

"ALTINDAN DAHA DEĞERLİ BENİM İÇİN"

Arkadaşlarının düğününde sopa böceği, yeşil iguana, uromastyx, Peter's banded skink gibi egzotik hayvanları hediye etmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Yalçın, "Çok mutlu oldum. Altından daha değerli benim için. Hepsi benim birer evladım gibi. Çok uzun zamandır besliyorum. Gayet mutluyum." dedi.

Böyle düğün görülmedi! Damada altın yerine egzotik hayvan hediye ettiler

Yalçın, egzotik hayvan beslemeye ilk başladığı dönemlerde ailesinin şaşkınlık yaşadığını, ancak zamanla onların da alıştığını anlattı.

Böyle düğün görülmedi! Damada altın yerine egzotik hayvan hediye ettiler

Kendisinin evde olmadığı zamanlarda annesinin hayvanların bakımına yardımcı olduğunu belirten Yalçın, "Yeri geldi annem marulunu, yaban mersinini verdi. Sağ olsunlar, artık onlar da destek oluyor." diye konuştu.

Böyle düğün görülmedi! Damada altın yerine egzotik hayvan hediye ettiler

Yalçın, eşinin de hobisine destek verdiğini ifade ederek, "O da çok büyük destekçim. Hatta benden daha çok seviyor. O yüzden bu konuda da çok mutluyum." dedi.

Böyle düğün görülmedi! Damada altın yerine egzotik hayvan hediye ettiler

Genç damat bu nedenle düğündeki hediyeler için mutlu olduğunu belirtti.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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