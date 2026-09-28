Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Kavgada değil işkence ile öldürülmüş! Haluk Taş cinayetinde korkunç gerçek: Ağlamaktan yorulduk

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Adana’da geçtiğimiz yıl sokakta kavga sırasında öldürüldüğü sanılan 34 yaşındaki Haluk Taş’ın elleri kolları bağlanıp işkence yapılarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Korkunç olayda 1 şüpheli tutuklanırken, acılı aile olayın arkasında başka şüpheliler de olabileceğini belirtti. Acılı baba Mahmut Taş “Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Neden öldürüldüğünü bilmiyoruz. Araştırılıp suçluların ağırlaştırılmış müebbetle yargılanmasını istiyoruz” diyerek seslendi.

Kaydet
|

Adana’da 2025 yılında sokakta tartıştığı şahıslar tarafından öldürüldüğü iddia edilen 34 yaşındaki Haluk Taş'ın ölümüne ilişkin yeni detaylar yürek sızlattı. Taş’ın yem satan iş yerinde elleri ve kolları bağlanıp işkence yapılarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

İŞKENCE İLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

İddiaya göre Haluk Taş, iş arkadaşı Bahri A. ile birlikte Bahri A.'nın Salbaş Mahallesinde bulunan çiftliğine gitti. Bir süre sonra iki arkadaş, mahallede yem satışı yapan Abdulkadir Ö.'nün iş yerine gitti.

Kavgada değil işkence ile öldürülmüş! Haluk Taş cinayetinde korkunç gerçek: Ağlamaktan yorulduk
Başlık ResmiKavgada değil işkence ile öldürülmüş! Haluk Taş cinayetinde korkunç gerçek: Ağlamaktan yorulduk
ÖNERİLEN HABERLER
İstanbul için tarih verildi! Meteoroloji ve valilikten peş peşe uyarı, yağışlar kuvvetlenecek
YAŞAM

İstanbul için tarih verildi! Meteoroloji ve valilikten peş peşe uyarı, yağışlar kuvvetlenecek

ÜST ÜSTE İKİ İHBAR

Daha sonra Bahri A.'nın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "Beni darp ettiler" şeklinde ihbarda bulunduğu öğrenildi. Bahri A.'nın hastaneye gittikten bir süre sonra Taş'ın da darp edildiğini söylemesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Taş'ın elleri ve kolları bağlı, darp edilmiş halde bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Taş, işkence ve boynuna aldığı sopa darbesinden dolayı hayatını kaybetti.

Kavgada değil işkence ile öldürülmüş! Haluk Taş cinayetinde korkunç gerçek: Ağlamaktan yorulduk
Başlık ResmiKavgada değil işkence ile öldürülmüş! Haluk Taş cinayetinde korkunç gerçek: Ağlamaktan yorulduk

Korkunç olayda iş yeri sahibi Abdulkadir Ö. tutuklanırken, Bahri A. ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı. Daha sonra Bahri A. hakkında uygulanan ev hapsi tedbiri de kaldırıldı. Bahri A. kendisinin de ağır işkence gördüğünü öne sürdü.

Kavgada değil işkence ile öldürülmüş! Haluk Taş cinayetinde korkunç gerçek: Ağlamaktan yorulduk
Başlık ResmiKavgada değil işkence ile öldürülmüş! Haluk Taş cinayetinde korkunç gerçek: Ağlamaktan yorulduk

“NEDEN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ BİLMİYORUZ”

Haluk Taş’ın babası Mahmut Taş (60), olayın aydınlatılmasını istediklerini belirterek şöyle konuştu:

Olay 2025 yılı Ağustos ayında meydana geldi. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Neden öldürüldüğünü bilmiyoruz. Devlet kurumlarından olayın titizlikle araştırılıp suçluların ağırlaştırılmış müebbetle yargılanmasını istiyoruz.

Acılı baba Taş, "Bu olayda tutuklanan bir kişi var. Bu olayda birçok kişinin olduğunu düşünüyoruz. İfadelerinde kimse öldürdüğünü kabul etmiyor. Ben Bahri'yi tanıyorum ama Salbaş'a götürdüğü yemci arkadaşını tanımıyoruz" diye konuştu.

Kavgada değil işkence ile öldürülmüş! Haluk Taş cinayetinde korkunç gerçek: Ağlamaktan yorulduk
Başlık ResmiKavgada değil işkence ile öldürülmüş! Haluk Taş cinayetinde korkunç gerçek: Ağlamaktan yorulduk

“2 ÇOCUĞUM VARDI, BİR KIZIM KALDI”

Haluk Taş'ın annesi Elif Taş (57) ise şunları söyledi: Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Her şeyimiz bitti. 2 çocuğum vardı, bir kızım kaldı. Bunu yapanlar da evlat acısını görürse ancak o zaman anlar. Adalet istiyoruz. Acıyı unutmaya çalışıp adaleti arıyoruz. Bir kişi yakalandı ve kendisi hapiste. Ne çektiğimi dilime dökemiyorum, ancak yaşayan bilir. Ağlamaktan yorulduk. Şu an çocuğumuzu nasıl rahatlatacağız, onun savaşını veriyoruz. Kimin eli değdiyse müebbet ile yargılanmasını istiyoruz.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Adana
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
GRAMDA 200 LİRALIK KAYIP!
GRAMDA 200 LİRALIK KAYIP!
Altın neden düşüyor? İşte 3 sebep
İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ!
İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ!
Peş peşe uyarı! Yağışlar kuvvetlenecek
BAKAN ŞİMŞEK'TEN KRİTİK MESAJ
BAKAN ŞİMŞEK'TEN KRİTİK MESAJ
Fon yatırımcılarının parası ne olacak?
DÜĞÜNE ÜNLÜLER AKIN ETTİ
DÜĞÜNE ÜNLÜLER AKIN ETTİ
Trump'ın eski avukatı Çorumlu milyarderle evlendi!
HAALAND İLE KIYASLADI
HAALAND İLE KIYASLADI
Jesus, Galatasaraylı yıldızı göklere çıkardı
SPK ÖDEME DETAYINI AÇIKLADI
SPK ÖDEME DETAYINI AÇIKLADI
Tasfiye edilen fonlarda parası kalanlar dikkat!
548 BİN RANDEVU ÇÖPE GİTTİ!
548 BİN RANDEVU ÇÖPE GİTTİ!
Muayene olmak isteyen binlerce kişi sırada bekledi
'ÖZELLİKLE 2 YILDIZA DİKKAT'
'ÖZELLİKLE 2 YILDIZA DİKKAT'
İtalyanlar, Türkiye maçı öncesi Mancini'yi uyardı
BENZİN VE MOTORİNE ÖTV ZAMMI!
BENZİN VE MOTORİNE ÖTV ZAMMI!
Biri 12,5 lira, diğeri 3,60 lira artacak
'GERÇEK DOSTLARIMIZI GÖRÜN'
'GERÇEK DOSTLARIMIZI GÖRÜN'
Afrika ülkesi Türkiye üzerinden Macron'a ders verdi
VAN'DA SİLAHLI ÖĞRENCİ ALARMI
VAN'DA SİLAHLI ÖĞRENCİ ALARMI
Öğretmenler ve veliler son anda fark etti
35 YILLIK EVDE AKILALMAZ OLAY!
35 YILLIK EVDE AKILALMAZ OLAY!
8 aydır diken üstünde yaşıyorlar
OCAKTA KARAR ZAMANI
OCAKTA KARAR ZAMANI
İlkay Gündoğan için kritik viraj
BÖYLE FİRAR GÖRÜLMEDİ!
BÖYLE FİRAR GÖRÜLMEDİ!
Parmaklıkların arasından sıyrıldı: Dönüp ayakkabısını bile aldı
TÜRKİYE'DEN ŞİKAYET VE CEZA
TÜRKİYE'DEN ŞİKAYET VE CEZA
Milli yıldızın maaşını Yıldırım duyurdu
ŞİMDİ ALAN NE KADAR KAZANIR?
ŞİMDİ ALAN NE KADAR KAZANIR?
Altında yıl sonu için dikkat çeken tahmin!
ÇÖZÜM 27 YIL GECİKTİ
ÇÖZÜM 27 YIL GECİKTİ
Derin devlet taş koydu
ZAYIFLAMA İĞNESİNE DİKKAT!
ZAYIFLAMA İĞNESİNE DİKKAT!
Uzmanı uyarıyor: Asıl tehlike bırakınca ortaya çıkıyor
ALTINDA SATIŞLAR HIZLANDI
ALTINDA SATIŞLAR HIZLANDI
Fiyatlar 8 haftanın dibini gördü
MAL VARLIĞINA EL KONULDU
MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Ünlü şirketten açıklama var
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Bursa yarışları iptal mi? TJK'den açıklama!
Bursa yarışları iptal mi? TJK'den açıklama!
Kaydet
Kurumsal bilgisayarlarda 5 yıllık premium garanti ve premium yerinde servis ne sağlar?
Kurumsal bilgisayarlarda 5 yıllık premium garanti ve premium yerinde servis ne sağlar?
Kaydet
Girne'deki feribot faciasında can kaybı 17'ye yükseldi: 11 kayıp aranıyor
Girne'deki feribot faciasında can kaybı 17'ye yükseldi
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.