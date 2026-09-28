Adana’da geçtiğimiz yıl sokakta kavga sırasında öldürüldüğü sanılan 34 yaşındaki Haluk Taş’ın elleri kolları bağlanıp işkence yapılarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Korkunç olayda 1 şüpheli tutuklanırken, acılı aile olayın arkasında başka şüpheliler de olabileceğini belirtti. Acılı baba Mahmut Taş “Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Neden öldürüldüğünü bilmiyoruz. Araştırılıp suçluların ağırlaştırılmış müebbetle yargılanmasını istiyoruz” diyerek seslendi.

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Adana’da 2025 yılında sokakta tartıştığı şahıslar tarafından öldürüldüğü iddia edilen 34 yaşındaki Haluk Taş'ın ölümüne ilişkin yeni detaylar yürek sızlattı. Taş’ın yem satan iş yerinde elleri ve kolları bağlanıp işkence yapılarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

İŞKENCE İLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

İddiaya göre Haluk Taş, iş arkadaşı Bahri A. ile birlikte Bahri A.'nın Salbaş Mahallesinde bulunan çiftliğine gitti. Bir süre sonra iki arkadaş, mahallede yem satışı yapan Abdulkadir Ö.'nün iş yerine gitti.

Kavgada değil işkence ile öldürülmüş! Haluk Taş cinayetinde korkunç gerçek: Ağlamaktan yorulduk

ÜST ÜSTE İKİ İHBAR

Daha sonra Bahri A.'nın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "Beni darp ettiler" şeklinde ihbarda bulunduğu öğrenildi. Bahri A.'nın hastaneye gittikten bir süre sonra Taş'ın da darp edildiğini söylemesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Taş'ın elleri ve kolları bağlı, darp edilmiş halde bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Taş, işkence ve boynuna aldığı sopa darbesinden dolayı hayatını kaybetti.

Kavgada değil işkence ile öldürülmüş! Haluk Taş cinayetinde korkunç gerçek: Ağlamaktan yorulduk

Korkunç olayda iş yeri sahibi Abdulkadir Ö. tutuklanırken, Bahri A. ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı. Daha sonra Bahri A. hakkında uygulanan ev hapsi tedbiri de kaldırıldı. Bahri A. kendisinin de ağır işkence gördüğünü öne sürdü.

Kavgada değil işkence ile öldürülmüş! Haluk Taş cinayetinde korkunç gerçek: Ağlamaktan yorulduk

“NEDEN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ BİLMİYORUZ”

Haluk Taş’ın babası Mahmut Taş (60), olayın aydınlatılmasını istediklerini belirterek şöyle konuştu:

Olay 2025 yılı Ağustos ayında meydana geldi. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Neden öldürüldüğünü bilmiyoruz. Devlet kurumlarından olayın titizlikle araştırılıp suçluların ağırlaştırılmış müebbetle yargılanmasını istiyoruz.

Acılı baba Taş, "Bu olayda tutuklanan bir kişi var. Bu olayda birçok kişinin olduğunu düşünüyoruz. İfadelerinde kimse öldürdüğünü kabul etmiyor. Ben Bahri'yi tanıyorum ama Salbaş'a götürdüğü yemci arkadaşını tanımıyoruz" diye konuştu.

Kavgada değil işkence ile öldürülmüş! Haluk Taş cinayetinde korkunç gerçek: Ağlamaktan yorulduk

“2 ÇOCUĞUM VARDI, BİR KIZIM KALDI”

Haluk Taş'ın annesi Elif Taş (57) ise şunları söyledi: Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Her şeyimiz bitti. 2 çocuğum vardı, bir kızım kaldı. Bunu yapanlar da evlat acısını görürse ancak o zaman anlar. Adalet istiyoruz. Acıyı unutmaya çalışıp adaleti arıyoruz. Bir kişi yakalandı ve kendisi hapiste. Ne çektiğimi dilime dökemiyorum, ancak yaşayan bilir. Ağlamaktan yorulduk. Şu an çocuğumuzu nasıl rahatlatacağız, onun savaşını veriyoruz. Kimin eli değdiyse müebbet ile yargılanmasını istiyoruz.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Adana Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAdana

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